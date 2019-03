España pide más acción de ONU para evitar conflicto armado en Venezuela







25/03/2019 - 12:13:31

VOA.- El gobierno de España quiere ver a las Naciones Unidas más involucrada en la grave situación que vive Venezuela a fin de evitar un conflicto armado, en consonancia con la petición de la dirigencia de la Unión Europea y en medio de la creciente tensión en el país sudamericano.



El ministro de Relaciones Exteriores español, Josep Borrell, ha dicho en el pasado sobre Venezuela que "no todas las posiciones están sobre la mesa".



"La situación se ha bloqueado, estamos en un escenario que no era el que se previó", dijo Borrell también la pasada semana en Bruselas.



Ante sus socios europeos, Borrell abogó porque la ONU adopte un rol más activo frente al riesgo de que este conflicto acabe en un enfrentamiento armado.



El lunes una portavoz de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, transmitió la preocupación del bloque.



"La posición de la UE es muy clara: hay que evitar una intervención militar (...) (Venezuela) necesita una salida pacífica, política y democrática, lo cual, evidentemente, excluye el uso de la fuerza", señaló la portavoz.



La mayoría de los gobiernos europeos reconocen al presidente interino Juan Guaidó en Venezuela desde el 23 de enero pasado.



También han puesto presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien asumió un segundo mandato el 10 de enero pasado, a pesar de que muchos dentro y fuera de Venezuela no reconocieron los resultados de la elección de mayo de 2018 que fue catalogada de fraudulenta e ilegítima.



Los 28 socios de la UE reclaman a Maduro que permita la entrada de ayuda humanitaria y que convoque a elecciones libres.



Medios han informado que Mogherini ya mantiene contactos con el secretario general de la ONU, António Guterres, para desbloquear el aspecto menos controvertido de esta iniciativa, relativo a la entrega de ayuda humanitaria con el aval del organismo internacional.



Hasta ahora Maduro se mantiene renuente a admitir la entrada de la ayuda, alegando que no es más que un pretexto para justificar una intervención militar en Venezuela.



La opción de diálogo al descartan Estados Unidos y el propio Guaidó, quienes están determinados a que la única conversación posible con Maduro es para pactar su salida del poder.



El gobierno estadounidense ha dicho que "todas las opciones están sobre la mesa, pero a la vez ha descartado que esté pensando en una intervención militar.



El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela



Mogherini impulsa una iniciativa diplomática que busca a través de la negociación una salida a la crisis que incluye la presencia dentro del país de dos autoridades. El llamado Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela tiene previsto reunirse el próximo 28 de marzo en Quito, Ecuador.



La reunión a nivel ministerial tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo dado el 7 de febrero en una reunión similar del grupo en Montevideo, Uruguay, para conseguir elecciones presidenciales en Venezuela.



El Grupo lo integran Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. También asisten países de la región como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.