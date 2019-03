Como pocas veces, Ludwika Paleta se deja ver con uno de sus mellizos







25/03/2019 - 10:11:07

Quien.- Aunque no es una noticia que Ludwika Paleta sea muy reservada con su vida privada, sobre todo con la imagen de sus mellizos Bárbara y Sebastián fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas, esta vez ha dejado un poco de lado esa posición y ha compartido con sus seguidores una dulce foto junto a uno de ellos.



En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un storie en el que aparece con el pequeño Sebastián quien está muy cerca de cumplir dos años junto con su hermana Bárbara. En la imagen se puede ver a Ludwika dentro de una alberca, mientras su hijo se encuentra en la orilla de la alberca recibiendo un beso de su mamá.





La foto estaba acompañada de un mensaje que en realidad era para Inés Gómez Mont quien le regaló a la actriz una gran visera tornasol para cubrirse del sol la cara, el cuello y los hombros.



“Gracias @inesgomezmont…por aquello de las manchas”, escribió en el mensaje.



No obstante, en la siguiente storie la actriz de 40 años aparece sola tomando el sol y nuevamente escribió un mensaje relacionado con ello, donde decía que sus seguidoras querían saber en dónde podían conseguir una igual.



“Todas necesitamos una. @inesgomezmont TODAS me preguntan dónde compraste la súper visera que me regalaste”



La última vez que Ludwika se dejó ver con los bebés fue en diciembre cuando publicó una fotografía también en Instagram para desear a sus seguidores felices fiestas. En esa ocasión, la actriz aparecía de espaldas con Bárbara y Sebastián en los brazos, los tres dando la espalda a la cámara.