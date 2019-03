La impactante confesión de Alex Rodriguez a JLo en el aspecto profesional







25/03/2019 - 10:06:08

Quien.- Solo unas semanas después de confirmar públicamente su compromiso matrimonial y generar al mismo tiempo una ligera conmoción en el seno de la opinión pública estadounidense, la pareja formada por Alex Rodriguez y Jennifer Lopez ha vuelto a su rutina de trabajo habitual y, por supuesto, a esa dinámica que desde hace ya un par de años les lleva a intercambiar elogiosos y románticos mensajes tanto en las redes sociales como en sus entrevistas.



En esta ocasión, ha sido el exjugador de béisbol el que, usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores otra declaración de amor y admiración que ha dirigido a su futura esposa, a la que no dudó en alabar, una vez más, por ese carácter trabajador y disciplinado que ha hecho de ella una de las estrellas más aclamadas del planeta y, asimismo, por la dedicación con la que afronta su trabajo en la esperada película Hustlers.





"Ha estado trabajando especialmente duro en los últimos meses y me siento muy agradecido de haber podido disfrutar con ella de unos días de descanso antes de que vuelva a sumergirse de lleno en el proyecto. Te quiero mucho, cariño, sigue brillando, volando alto e inspirándonos a todos con tu talento", escfribió el exbeisbolista.



"Esta mujer tan especial empieza a rodar hoy su nueva película, "Hustlers". No voy a arruinarles la sorpresa, pero solo voy a decir que estoy deseando que la vean en acción, ya que se ha transformado por completo y ha tenido que convertirse en un personaje totalmente diferente", aseguró en la misma publicación sobre la bailarina tan especial a la que dará vida Jennifer en el filme, donde se verá acompañada, entre otras celebridades, por la rapera Cardi B.



La semana pasada, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez escenificaron de nuevo ante las cámaras que ambos forman un dúo inmejorable en todos los sentidos. Y es que, además de haber dejado patente en numerosas ocasiones que suelen acudir juntos al gimnasio para motivarse mutuamente, ahora los dos enamorados ejercen juntos como embajadores de una popular marca de lentes de sol.



"Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos. Sabe cuáles son mis sueños y yo conozco los suyos. Juntos somos más fuertes, eso lo llevamos sintiendo mucho tiempo. Nos apoyamos constantemente en nuestros respectivos proyectos individuales y al mismo tiempo pensamos en todo aquello que podemos construir juntos", explicaba satisfecha la intérprete durante el evento de presentación.