Guabirá hunde a Aurora







25/03/2019 - 08:06:10

Correo del Sur.- El choque entre rojos y celestes correspondió a la décima fecha (reprogramada) y no convocó a muchos aficionados, pese a que ayer domingo sólo se jugó este cotejo en Santa Cruz.



Guabirá consiguió un triunfo vital ayer en el partido reprogramado por la décima fecha del torneo Apertura. Los azucareros se impusieron por 1-0 en Montero a Aurora, gracias a un gol de Nelson Amarilla a los 47’ del duelo.



El triunfo le permite a Guabirá sumar 17 unidades y escalar hasta la séptima posición igualando en puntaje al último campeón San José. Los rojos dominaron el primer tiempo, aunque carecieron de efectividad ante un rival que igual complicó.



En realidad fue Charles da Silva el que se perdió un gol cantado ante el meta Zamora. Pero la efectividad de Amarilla le permitió a Guabirá festejar ante un rival que está último en la tabla de posiciones.



A los 47’ el jugador recibió un centro perfecto para elevarse y colocar la cabeza, que es su especialidad. Esa conquista fue celebrada con todo, pues las llegadas de gol no fueron muchas, mas sí suficientes para sumar tres puntos de oro.



Minutos después del gol el equipo visitante se quedó con un hombre menos, pues salió expulsado José Fleitas.



Eduardo Espinel, director técnico del azucarero, realizó cambios en la alineación titular, con relación al equipo que jugaba habitualmente, esa modificaciones permitieron al plantel plantear su fútbol pero no hubo la exigencia del rival, el partido comenzó con todo y bajó las cargas hasta que se dejaron caer y terminaron el compromiso con lo justo.



Por el lado de Aurora el equipo cochabambino simplemente no hace pie en este campeonato, es último en la tabla de posiciones con nueve puntos, además de ser el candidato para dejar la categoría, aunque falta una rueda por jugar y el segundo torneo de este año para definir a la plantilla que dejará la División Profesional para volver a su Asociación.



Dejó varias interrogantes, la directiva aún no habla de cambios en la dirección técnica, pero es evidente que exige resultados; el propósito es claro, salir del mal momento que atraviesan.



Los rojos de Montero lograron la victoria con lo justo, sus argumentos no alcanzaron para más goles, además las exigencias no daban para más.