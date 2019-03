Lampe será el capitán de la Verde ante Japón







25/03/2019 - 08:03:39

Diez.- El cintillo de la selección boliviana cambiará de "dueño". El arquero de San José Carlos Emilio Lampe será el capitán cuando la Verde se mida a Japón este martes, desde las 6:30 (hb), en el estadio Noevir Stadium kobe. Será su segunda presentación en Asia, la primera fue ante Corea del Sur (1-0).



Lampe lucirá el brazalete de la Verde frente a la selección nipona de fútbol, ya que será el titular en el arco. Rubén Cordano quedará en el banco de suplente para que Eduardo Villegas pueda cumplir con la rotación antes de la Copa América 2019.



El arquero del santo es un referente del fútbol boliviano, desde su debut en Universitario de Sucre () hasta su fichaje por Boca Juniors (2018) ha demostrado su crecimiento y evolución futbolística. "Emilio representa mucho compromiso y superación", dijo Luis Haquin sobre su compañero de selección.





¿Por qué no Marvin?





Villegas ha optado por presentar un onceno diferente al que alineó en la derrota frente a Corea del Sur. El chapaco Marvin Bejarano quedó fuera de los titulares para darle espacio a Roberto Fernández Fernández, pero la ausencia del futbolista de The Strongest no será la única.



Diego Bejarano ingresará por Saúl Torres, José Vargas por Samuel Galindo, Leonel Justiniano por Paúl Arano, Rodrigo Ramallo por Ramiro Vaca y Leonardo Vaca por Alejandro Chumacero. Solo Luis Haquin, Adrián Jusino, Raúl Castro y Gilbert Álvarez volverán a ser titulares.