Olimpiadas: Terceros lleva el Carnaval de Oruro a Abu Dhabi







25/03/2019 - 08:02:27

Página Siete.- Amante de la danza, como buena orureña, Adriana Terceros, competidora de gimnasia rítmica y ganadora de una medalla de bronce, no quiso que su Oruro y el Carnaval queden fuera de su experiencia en las Olimpiadas Especiales de Abu Dhabi.



La delegación boliviana obtuvo 24 medallas para el país, en gimnasia rítmica y atletismo, el balance fue positivo.



Sebastián Llobet, miembro de la delegación de competidores, contó cómo Terceros “ hizo pasar un gran susto” en el inicio de la competencia.



Durante la presentación de la disciplina, la gimnasta desapareció, mientras las entrenadoras desfilaban ante los jueces. Los representantes de la delegación boliviana empezaron a buscarla y ella no aparecía.



“La entrenadora se empezó a volver loca porque no la encontrábamos y de repente salió una entrenadora y nos dice ‘¡está aquí, en camerinos!’ Fuimos, y le dijimos ‘¿Adriana qué haces ahí?, ya tenías que entrar’. Ella respondió: ‘me olvidé traer un regalo para los jueces’, entonces ella quería antes de empezar a bailar darles un regalo a los jueces, y había llevado una polera gigante que decía “el Carnaval de Oruro es el mejor del mundo” y un logo de una fraternidad en la que baila”, recordó Llobet.



Terceros podía haber sido descalificada de no entrar a la competencia, pero ella quería que los jueces sepan que Oruro tenía el mejor Carnaval.



“Después le explicamos que obviamente tampoco puede darles regalo a los jueces, al final tanto los jueces, entrenadores y atletas hacen un baile unificado, y hacen un baile de despedida, al final a una de las juezas tuvo la oportunidad de darle, luego de los resultados y todo. Por lo menos logró entregar la polera del Carnaval de Oruro”, contó Llobet. Las competidoras tuvieron un viaje agotador, dos días de ida y dos de vuelta, pero la experiencia en el certamen es para ellas fue inolvidable.



“Fue una experiencia muy buena porque pudimos ver cómo en un país donde antes no había nada, ha logrado invertir en todo lo que es deporte, instalaciones deportivas, como muy pocos lo logran, el uso de la tecnología en todas las disciplinas, que ahora van a implementar en las olimpiadas regulares”, apuntó.



Las representantes nacionales tuvieron la oportunidad de conocer dos de las ciudades más grandes de los Emiratos Árabes, Abu Dhabi y Dubái.