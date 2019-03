Entrenamiento con movimiento de fichas Villegas alista cambios para enfrentar a Japón







El Día.- Lo que se quiere es tener un equipo más ofensivo y diferente al que se presentó ante Corea del Sur, por esta razón, el entrenador de la selección nacional, Eduardo Villegas, alista algunas variantes para lo que será el compromiso de mañana ante Japón. En la sesión de ayer, se realizaron trabajos más exigentes de cara a este compromiso. Las instalaciones del club Vissel Kobe fueron el lugar en donde los jugadores de la "verde" realizaron su segunda práctica en territorio japonés.



Un entrenamiento fuerte. Los jugadores del seleccionado nacional realizaron en la jornada dominguera una sesión exigente en las primeras horas del día, para aprovechar al máximo las instalaciones del club japonés Vissel Kobe. A pocas horas del duelo ante Japón, el estratega de la "verde", Eduardo Villegas, dispuso alrededor de 110 minutos de entrenamiento para que los futbolistas lleguen con buen estado físico al duelo de mañana.



Villegas ordenó trabajos tácticos y estratégicos con y sin balón, con pruebas exigentes. La marcación y la liberación de espacios fueron los temas en donde se puso énfasis en la práctica, toda vez que se enfrentará a un rival de buen nivel futbolístico, con amplia salida en velocidad.



Vientos de cambio en el equipo. En la práctica, Villegas comenzó a delinear el posible once titular para enfrentar a los japoneses, en donde tras las molestias físicas que presenta el portero Rubén Cordano, el puesto estaría siendo ocupado por Carlos Lampe, quien se presenta como mejor variante ante el otro jugador del puesto, Saidt Mustafá.



Por banda derecha, también aparece el jugador Diego Bejarano, quien ganó más terreno ante Saúl Torres, quien fue el titular en el partido ante los coreanos.



Además, Villegas ya no apostaría a presentar un solo hombre en ataque, sino que Leonardo Vaca puede ser uno de los elegidos en acompañar en ofensiva a Gilbert Álvarez.



En el tercer y último entrenamiento fuerte que tendrá el seleccionado nacional en la jornada de hoy, el técnico Eduardo Villegas podrá despejar sus dudas y escoger a los elegidos a ser titulares ante el combinado nipón.



Las indicaciones del entrenador. El portero Saidt Mustafá indicó que el estratega nacional ha hecho énfasis en que los jugadores tengan más velocidad en la toma de decisiones con el balón para sorprender al rival.



"Estamos trabajando en las ideas que tiene el profe (Villegas) para corregir los errores cometidos en el partido pasado. Nos indica que tenemos que estar atentos en la marcación y poner énfasis en los pases rápidos ya que se quiere tener un fútbol más veloz", manifestó el guardameta, quien espera ser tomado en cuenta para este segundo amistoso en Asia.



Lesión de Cordano no reviste gravedad. El médico del seleccionado nacional, Guillermo Aranda, confirmó que la intensidad del partido ante Corea del Sur fue bastante alta y que se trabaja en la recuperación física de algunos jugadores, en especial del portero Rubén Cordano, que tiene una lesión en el antebrazo izquierdo.



“Ha tenido un fuerte golpe a nivel del antebrazo izquierdo, una contusión directa, en el momento de caer sufrió un esguince, pero nada de gravedad”, dijo en su primer informe el galeno.



Al margen de Cordano no hay otro jugador del plantel nacional que preocupe de sobremanera, agregó el médico.



Una jornada diferente y con cercanía de grandes jugadores. El entrenamiento realizado ayer tuvo una particularidad, ya que la selección boliviana realizó su sesión a la par del trabajo que realizaba el club Vissel Kobe en otra de las canchas dentro de las instalaciones, en donde llevaban a cabo su trabajo el primer plantel del cuadro japonés, encontrándose en él futbolistas reconocidos como Andrés Iniesta y David Villa, campeones del Mundo con España en 2010.



Tanto la cancha de entrenamiento de Bolivia, como la del Vissel Kobe estaban separadas por un enmallado y publicidad. Si bien, ambos planteles no lograron chocar, la cercanía con el trabajo de grandes jugadores motivó a los futbolistas nacionales.



“Al ver figuras como esta, uno se motiva más, sueña con estar en Europa cerca de estas estrellas”, dijo el volante Samuel Galindo.



Andrés Iniesta y David Villa son dos de las grandes figuras del fútbol español, quienes estuvieron presentes en el equipo que consiguió llevarse el título del Mundial de Sudáfrica 2010, ganándole en la final a Holanda. Precisamente Iniesta fue el autor del único gol de aquel partido.



También pertenece a filas del Vissel Kobbe, el delantero alemán Lukas Podolski, campeón del mundo con su selección en el Mundial de Brasil 2014.



El estadio Noevir Kobe albergará el partido



El estadio que albergará el partido entre Japón y Bolivia es el Noevir Kobe, con capacidad para 30 mil personas aproximadamente.



Se trata de un moderno estadio que fue inaugurado en 2001 y fue sede de tres encuentros del Mundial 2002. La composición del césped es un híbrido entre la hierba natural y artificial. Al principio se llamó el "Estadio de Kobe Wing," pero se hizo "el Estadio de Noevir Kobe" llamando derechos desde el marzo de 2013.



Este estadio solo es utilizado para partidos de fútbol, quedando libre de cualquier otro deporte que pueda dañar el estado del campo de juego.



Los asientos están en una inclinación adecuada y bien espaciados para que cada partido se pueda ver bien desde cualquier parte del estadio.



Además, cada butaca cuenta con calefacción medida conforme al clima.



El estadio cuenta con un tejado retractable para ser utilizado en caso de lluvia y dos pantallas gigantes para comodidad de los aficionados.



Japón no se guardará nada buscando la victoria



El seleccionado japonés, que dirige el estratega Hajime Moriyasu, adelantó que presentará un equipo con sus figuras para el partido de mañana ante Bolivia.



Las últimas derrotas han calado hondo en la afición japonesa, ya que vienen de perder en la final de la Copa Asia ante Catar, y ante Colombia en el último amistoso jugado el pasado viernes.



En los últimos entrenamientos del seleccionado nipón, destacan los juegos tácticos en velocidad y recuperación del balón en ofensiva, con lo que se prevé que la presión alta sea uno de los puntos del trabajo en las prácticas.



Para la jornada de hoy, el técnico Moriyasu definirá el equipo a utilizar ante el combinado nacional boliviano.

Japón será el otro rival fuerte a enfrentar por los bolivianos, ya que viene de participar en el último Mundial en Rusia 2018.



En la nómina actual para este amistoso, destaca la presencia del Shinji Kagawa, volante del Besiktas y quien no estuvo en el último torneo, y Takashi Inui, referente en los últimos años del equipo.



