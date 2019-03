Según analistas: Al TSE le dejó de importar las reglas







25/03/2019 - 07:50:20

Los Tiempos.- A pesar de la seguidilla de renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el alejamiento de los vocales José Luis Exeni y Dunia Sandoval, además de la propia presidenta Katia Uriona, los analistas consideran que la institución sigue funcionando por la hegemonía que ha logrado el Gobierno.



Los tres panelistas del conversatorio que organizó ANF sobre la crisis en el TSE expresaron que la misma sí pone en riesgo su credibilidad.



Según la socióloga Gabriela Canedo, el TSE continúa funcionando pese a los cuestionamientos “por la hegemonía que ha ganado el Gobierno y el apoyo de los movimientos sociales que son como carne de cañón, algo que no pasa con las clases medias que se han movilizado, pero que no parece ser suficiente”.



Sí, existe una crisis pero no involucra la desaparición del TSE, sino una afectación a la institucionalidad porque “simplemente las reglas dejaron de importar”.



El politólogo Gonzalo Rojas centró su análisis en el manejo de la información electoral.



“La realidad es que entre el 2009 y 2014, habiendo reducido la votación del MAS, éste sigue teniendo no sólo la misma cantidad de diputados uninominales en porcentaje, sino que cuenta con más diputados indígenas”, dijo. Señaló que este tipo de información no debe dejarse de lado porque “da indicios para pensar que se modifican ciertas estructuras a conveniencia”.



Para la socióloga María Teresa Zegada el debate actual está marcado por un “participacionismo” social que “fue interesante en los inicios del MAS, cuando mucha gente, con mucho entusiasmo, acogió al nuevo Gobierno por su renovación”.