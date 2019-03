Sol.Bo: Presidente usa recursos públicos para su candidatura







25/03/2019 - 07:49:12

El Diario.- El vocero de Soberanía y Libertad (Sol.Bo), José Luis Bedregal, expresó que el presidente Evo Morales, a pesar de ser un candidato “ilegal” para las elecciones generales de 2017, hace uso discrecional de los recursos públicos para proyectar su candidatura.



“El presidente del MAS y jefe de Estado usa todas las posibilidades que le da el Estado para una campaña electoral que es totalmente inequitativa, aprovechando que tiene un Tribunal Electoral totalmente sumiso a los intereses del partido; y obviamente los representantes de las fuerzas alternativas, contrincantes políticos, están restringidos”, manifestó Bedregal.



De un tiempo a esta parte, el MAS, con la candidatura “ilegal” del presidente Evo Morales, mezcla propaganda electoral con propaganda gubernamental, lo cual deja en desventaja a los opositores y ciudadanos porque hace “uso discrecional de los recursos públicos”, apuntó.



“Aquí hay problemas éticos sobre el comportamiento del Movimiento al Socialismo, quienes han perdido valores y el criterio de los principios del respeto básico de la administración pública; no existe la separación del trabajo partidario y la administración del Estado”, aseveró.



Bedregal enfatizó que al hacer el uso de los medios estatales, también lo hacen para desplegar “guerra sucia” contra los opositores distribuyendo acusaciones falsas como las que difundieron contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla.



“Esa es su estrategia, utilizar todos los recursos públicos y hacer la guerra sucia, porque no pueden crecer en las encuestas, sus asesores y estrategas les han dicho que la gente ya no les creen”, señaló.



Y recordó que en la anterior Constitución Política del Estado había “sabiduría” porque se separaba una candidatura de un mandatario, pero hoy en día se tiene un “candidato – presidente”, así se expresa la pérdida absoluta de la ética, porque no solo es jefe de Estado, y presidente del MAS sino también presidente de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba.



Por último, subrayó que el Movimiento al Socialismo (MAS) con su líder, el Presidente, lidera la construcción de un sistema sin valores y sin ética; por lo que habrá que hacerles frente en octubre, además de ser un proceso electoral totalmente inequitativo.



PRESIDENTE EVO MORALES



Ayer, durante más de dos horas, el presidente Evo Morales concedió una entrevista ante el programa “El Pueblo es Noticia” que se difunde por los medios estatales. En la oportunidad se refirió a su gestión de los trece años y también proyectó lo que harán en las próximas gestiones, a lo que denominó la agenda del Bicentenario, es decir, en sustitución de la agenda 2020 – 2025.



Mencionó que Bolivia hasta el año 2025 será un país productor y transformador de alimentos, productor y exportador de energía eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico y desarrollando exitosamente proyectos de energías renovables, un país turístico, artesanal y manufacturero, productor y exportador de alimentos.