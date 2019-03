Corrupción en la CNS, en dos años suman 530 procesos contra jefes y funcionarios







25/03/2019 - 07:47:36

La Razón.- Ausencias laborales sin justificativos, incumplimiento de deberes, robos y tráfico de pacientes son algunas de las irregularidades que derivaron en procesos administrativos y penales contra 530 funcionarios de la CNS, entre jefes y empleados, en dos años.



“En el país abrimos procesos por la vía administrativa y penal. En total son 450 funcionarios investigados por irregularidades administrativas y 80 por delitos, cuyos casos están en la vía judicial. De todos ellos, 20 empleados fueron destituidos de la aseguradora tras evidenciarse la corrupción”, declaró a La Razón el gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses.



La autoridad especificó que a las pocas semanas de ser posesionado, el 16 de febrero de 2017, retomó e inició nuevos procesos internos sobre supuestos hechos de corrupción, por ello desde mediados de 2017 hasta finales de 2018 se instauraron procesos administrativos a 450 funcionarios, entre gerentes, directores y empleados; de esa cantidad se lograron concluir, desde el sumario hasta la resolución jerárquica, 200 casos interpuestos en los últimos dos años.



“Algunos procesos ya concluyeron, especialmente los que comenzaron en 2017, son 200 personas involucradas, algunas recibieron su sanción y otras fueron sobreseídas; de esa cantidad, 20 fueron destituidos por faltas graves, como robo, abandono de su fuente laboral sin justificativo y tráfico de pacientes. Están involucrados desde médicos hasta personal administrativo y de apoyo”, indicó.



Judicial. Respecto a los procesos penales, Meneses detalló que en su mayoría involucran a exgerentes, exadministradores, directores de hospitales y empleados, en total se contabilizó a 80 implicados.



“Son delitos porque están relacionados con compras de inmuebles o equipos con sobreprecios, tráfico de insumos y uso indebido de equipos para personas no aseguradas. En algunos casos tenemos informes de respaldo de la Contraloría y otros son de conocimiento de la Procuradoría”, dijo.



Al respecto, Boris Villa, exejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Fensegural) y actual representante ante la Central Obrera Boliviana (COB), aseguró desconocer algún informe sobre el tema, pero adelantó que en cuanto el gerente lo presente oficialmente será evaluado por los dirigentes.



Tras la posesión de Mario Alberto Aramayo (marzo de 2016) como gerente general de la CNS, en reemplazo de René Bustillos, quien estaba en el cargo tres años, los trabajadores y profesionales iniciaron un largo periodo de huelgas y manifestaciones en contra del ingeniero comercial. En su corto periodo de tres meses fue denunciado por la compra con supuesto sobreprecio de un inmueble en Cochabamba.



Luego de ser destituido, el cargo lo asumió Juan Jordán, en diciembre de 2016, pero también fue removido, en febrero de 2017, por presión de los trabajadores.



La entonces ministra de Salud, Ariana Campero, anunció procesos administrativos, penales y civiles contra los exgerentes por presuntos casos de corrupción y posibles compras con sobreprecios.



A decir de Meneses, el proceso contra Aramayo es por la compra de un bien inmueble en la ciudad de Cochabamba por Bs 24 millones, éste no reúne las características especificadas y tiene sobreprecio. “Son unas cinco exautoridades procesadas, esperamos que no suspendan la audiencia”.



En tanto que a Jordán se lo procesa por estar supuestamente involucrado en la compra irregular de una clínica en la ciudad de Sucre, pero tras los trámites efectuados se logró revertir la compra y no hubo daño económico.