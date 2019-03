Procesan robo millonario a cajeros del Banco Unión







25/03/2019 - 07:27:40

Correo del Sur.- Al ser descubiertos, en marzo de 2016, los sospechosos admitieron su responsabilidad y con una carta devolvieron Bs 285 mil pidiendo disculpas. Luego uno de ellos fugó y el otro devolvió Bs 435 mil más.



Entre agosto de 2015 y marzo de 2016, dos funcionarios de la empresa encargada del mantenimiento de cajeros automáticos del Banco Unión en Sucre sustrajeron Bs 1,3 millones, según una denuncia del Ministerio Público, aunque uno de ellos asegura que el monto es menor.



Los empleados empezaron a sustraer dinero casi un año antes del bullado caso de Juan Pari. El entonces gerente de operaciones de la agencia Batallas (La Paz) del mismo banco realizó “transacciones” en las sucursales de Achacachi y Batallas, entre el 19 de octubre de 2016 y el 4 de agosto de 2017, ante las fallas en el sistema de control. En septiembre de 2017, se conoció ese desfalco de 37,6 millones de bolivianos.



En Sucre, se descubrió el delito siete meses después del primer robo, cuando el Jefe Nacional de Operaciones del Banco Unión de ese entonces hizo conocer que “no igualaban los registros (…) verificando que dichas diferencias fueron muy seguidas en diferentes cajeros automáticos”, según la denuncia presentada contra Luis T.S. y Beymar E.R., empleados de la empresa que realizaba mantenimiento a los cajeros automáticos en la Capital.



Así se estableció que los cajeros automáticos del Mercado Campesino (dos), del Mercado Negro y El Guereo registraban diferencias que ascendían a Bs 15.000 por cada sustracción.



El 22 de marzo de 2016, personal especializado llegó a Sucre a realizar una revisión y pruebas prácticas de los cajeros, y entrevistó a los dos funcionarios sospechosos quienes se dieron modos para evadir las preguntas.



Cuando empezaron a revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que el 9 de marzo, en el cajero automático N° 2 del Mercado Campesino, a las 16:37, ingresaron trabajadores de la empresa de seguridad y luego dos funcionarios de la empresa responsable del mantenimiento (Luis y Beymar), “quienes se aseguran dentro del recinto, colocan un teclado delante del equipo para ingresar al software y extraer el dinero que fue dispensado por la boquilla del cajero automático, para después desconectar el teclado, cerrar la puerta del ambiente interno y abandonar las instalaciones de dicho cajero automático”, sostiene la denuncia.



Los denunciantes, la empresa encargada del mantenimiento con la adhesión del Banco Unión, hicieron conocer también que el 11 de marzo de ese año, esas mismas personas, con igual modus operandi, extrajeron dinero del cajero automático de El Guereo. Los sospechosos admitieron su responsabilidad y con una carta devolvieron Bs 285 mil pidiendo disculpas por sus acciones.



Tiempo después, uno de los sospechosos, Luis, se dio a la fuga. En agosto de 2016, la Fiscalía Departamental publicó edictos en CORREO DEL SUR para que se presentara a declarar, pero nunca más se supo de su paradero.



A partir de ello, la intención de la empresa y el banco habria sido llegar a una conciliación. Así lo hizo conocer uno de los acusados, Beymar, quien en una declaración informativa ante la Policía, admitió que sustrajeron Bs 480 mil, cantidad que estableció el banco, de los que devolvió Bs 435 mil.



Con uno de los sospechosos fugados, el Ministerio Público abrió un proceso penal por los delitos de robo agravado y manipulación informática contra el funcionario que dio la cara. La imputación refiere que robaron Bs 1,3 millones.



Desde un principio, Beymar negó esa cantidad. En su declaración informativa contó que manipularon 32 veces el sistema informático para extraer Bs 15.000 en cada oportunidad.



Interrogado por el investigador sobre si el monto señalado en la denuncia (Bs 1,3 millones) corresponde a lo sustraído, respondió que “no corresponde todos los montos porque solamente podíamos sacar la cantidad de 15.000 bolivianos porque la falla así lo reflejaba, si hubiera sacado otro monto el error sería diferente, por lo tanto los montos que son mayores a 15.000 o menores a 15.000 no corresponde a lo que saqué”.



En esa oportunidad, Beymar confirmó que los robos se registraron de agosto de 2015 a marzo de 2016, cuando fueron descubiertos.



El imputado hizo notar en su declaración que “antes de que ocurrieran los hechos los cajeros presentaban errores, uno en específico, el cual hacia que los contadores se reste un número pero la suma total no presentaba errores”. Dijo también que esos “errores fueron reportados a la empresa contratista y al banco pero no hicieron nada para solucionar”, lo que les dio seguridad para perpetrar el robo.



Se conoce que el proceso judicial se activó en 2018, al parecer, porque la conciliación no prosperó. Este diario quiso recabar mayor información del Banco Unión en Sucre solicitando una entrevista con Gerencia General, que respondió que ese tema corresponde a la Gerencia Nacional.



El proceso penal por robo agravado contra Beymar está en marcha, quien se defiende con medidas sustitutivas.