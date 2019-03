Huanuni tendrá drones, campamento y garitas de uso militar y policial







24/03/2019 - 19:45:58

La Paz, (ABI).- La empresa minera Huanuni tendrá drones y se construirá un campamento y garitas de uso policial y militar para reforzar la seguridad y evitar el robo de minerales por los "jukus", informó el ministro de Minería, Cesar Navarro.



"En Huanuni no solamente existe un problema de inseguridad laboral, sino familiar, porque los jukus, cuando son identificados individualmente, estos amedrentan a las familias de los mineros", dijo.



Ante las constantes incursiones de los ladrones de mineral en Huanuni, Navarro no descartó

incrementar el número de efectivos policiales y militares para resguardar el perímetro externo e interno del yacimiento donde opera la empresa estatal.



También mencionó la edificación de un campamento y garitas o trancas, además de la decisión de adquirir drones, cuyas especificaciones técnicas y cotizaciones están en estudio por parte del Ministerio de Defensa.



"Si no tenemos un control más efectivo en Kataricagua, donde es la concentración nocturna de los jukus, la inseguridad seguirá siendo constante, entonces, se definirá presencia permanente de policías y efectivos del Ejército", sostuvo.



Para Navarro la pérdida mensual de 1,5 millones de dólares no es el problema principal, sino la inseguridad, porque hay trabajadores que se niegan ingresar a su sección por temor a ser atacados por los "jukus" que emplean armas de fuego y explosivos.