Morales pide una integración sudamericana para favorecer a los humildes y no a oligarquías





24/03/2019 - 19:13:37

La Paz, (ABI).- El presidente boliviano Evo Morales pidió el domingo una integración sudamericana para favorecer a los sectores humildes y no a las oligarquías, para reducir la brecha de desigualdad y los índices de pobreza en la región.



"Entiendo que unos gobiernos tienen que defender oligarquías, otros quieren defender a los humildes y a los pobres, así resumo la diferencia que tenemos en Sudamérica", dijo en una entrevista con medios estatales.



Morales revalidó el principio de solidaridad con el que nació en 2008 la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que ahora buscan sepultar gobiernos de derecha con la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).



El viernes en una reunión en Santiago, los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú decidieron crear el Prosur sin el apoyo de gobiernos de izquierda y con el estigma de promover una intervención a Venezuela para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, en línea con la política de Estados Unidos.



"Pese a nuestras diferencias de carácter ideológico, programático, hasta cultural social, todos debemos trabajar por la verdadera integración" y "la integración en cualquier región del mundo debe ser fundamentalmente basado a su dignidad, a su identidad y a su soberanía o independencia", enfatizó.



Morales también abogó por una integración en la que los pueblos y sus organizaciones sociales sean actores y participen en la toma decisiones, ya que la democracia no debe terminar -dijo- con el voto y el día de elecciones.



"Los pueblos frente a la injusticia y a la desigualdad van a seguir en proceso de lucha y de liberación (...). Solo va haber paz con justicia social, cuando se respeta la soberanía (...) y la identidad de los pueblos", remarcó.