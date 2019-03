Prodem no se verá afectado





24/03/2019 - 08:43:35

El Día.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Banco Prodem de Bolivia, por ser filial del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), no afecta a las actividades de esta entidad, ya que la misma tiene concentrado el 99.5% de sus operaciones en el país y no realiza operaciones de comercio exterior. "La sanción efectuada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), accionista del Banco Prodem S.A., no afecta a las actividades de este último, toda vez que el Banco Prodem S.A. tiene concentrado el 99.5% de sus operaciones en Bolivia, no realiza operaciones de comercio exterior y el 84% de su cartera está colocada en el sector microempresarial del país", dice el comunicado.



No es el único sancionado. El comunicado de la ASFI sale después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en las que incluye al Banco Prodem de Bolivia, por ser filial del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, la estatal Bandes y sus subsidiarias han sido transformadas en "vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Nicolás Maduro".



"Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, que fue fundado para ayudar al bienestar económico y social del pueblo venezolano, como parte de un intento desesperado de mantener el poder", dijo Mnuchin. Entre los sancionados están el Bandes, que tiene su sede en Venezuela y es un banco estatal; el Banco Bandes Uruguay, de cual el Departamento del Tesoro asevera que a principios de 2019 Maduro intentó mover más de mil millones de dólares; el Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, que tiene su sede en Venezuela; Banco de Venezuela S.A. y por último el Banco Prodem S.A. que tiene su sede en Bolivia.