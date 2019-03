CNC: No se realizaron avances importantes con el puerto de Ilo





Página siete.- Bolivia no realizó avances importantes por concretar las coinversiones público-privadas necesarias para viabilizar el uso del puerto peruano de Ilo, de acuerdo con el gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui.



“No se ha avanzado mucho con el puerto de Ilo; se ha hablado mucho del tema del puerto, de los servicios portuarios, pero no hubo gran avance en ese sentido, sería importante hacer inversiones en el puerto de Ilo pero debe haber una concreción y esa determinación entre ambos gobiernos”, señaló.



Jáuregui dijo que el Gobierno peruano, que soberanamente es el dueño de ese territorio debería tener la predisposición de generar las condiciones para impulsar las inversiones en el puerto de Ilo.



“Se trata de hacer una coinversión con empresarios peruanos quienes son los que manejan la carga y logran mayor flujo de la mercadería boliviana que es todavía menor en este puerto”.



Según el gerente de la CNC, Arica es un puerto multipropósito que maneja tanto contenedores como carga suelta lo cual representa ciertas ventajas.



“La tendencia debería ser a generar progresivamente una migración de la carga suelta o a granel hacia Ilo, porque tiene un potencial de esas características y más bien la carga contenerizada continuar en el puerto de Arica y utilizar también Iquique, aunque no está en las características del acuerdo de 1904, no tiene depósito gratuito para la carga boliviana”, dijo.



Concentran el 95% de la carga



La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) cuantificó que aproximadamente el 95% de la carga boliviana tanto de importación como de exportación pasa por puertos chilenos.



El comercio exterior boliviano llegó el 2018 a 5,1 millones de toneladas (t), de las cuales 4,1 millones de t se transportaron a través de puertos del Pacífico, de ese total, 3,8 millones de t pasaron por puertos chilenos, y el saldo por la Hidrovía Paraguay-Paraná.



Al referirse al puerto de Rosario, Argentina, una zona franca puesta a disposición del comercio exterior boliviano, el ejecutivo de la CNC dijo que quedó en medio de la ciudad, lo cual genera ciertos conflictos para la logística.



Sin embargo dijo que a pesar del acuerdo binacional en torno al uso de Rosario, Bolivia “no dio un paso para el desarrollo del puerto.



“En tantos años el Gobierno no ha hecho nada, y la estructura que funcionó en algún momento funcionó de depósito pero es una estructura para desechar”, dijo.



En ese marco consideró importante que se concreten inversiones para potenciar el comercio del este y sureste del país.



