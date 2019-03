El Aviador, con la obligación de ganar para evitar una crisis







Los tiempos.- Wilstermann tendrá hoy (17:15) uno de sus partidos más complicados de la presente temporada no sólo porque enfrentarán al puntero invicto del torneo Apertura, Nacional Potosí, sino porque tiene la obligación de ganar para evitar una crisis.



En la últimas horas, la hinchada organizada de Wilstermann, conocida como los Gurkas, lanzó un ultimátum al técnico Miguel Ángel Portugal de que si no gana el cotejo de hoy debe renunciar a su cargo, caso contrario tomará “otras medidas” y le recordó a la dirigencia que “ellos los pusieron y que ellos pueden sacarlos”.



Con esta presión encima, el técnico Portugal tratará de armar el mejor equipo para vencer a Nacional Potosí, líder con 28 puntos y el único invicto que queda en el Apertura. Wilstermann no ha ganado en casa desde el 19 de febrero, suma dos derrotas y un empate.



Para este encuentro Portugal tendrá cuatro bajas: los expulsados Alex da Silva y Víctor Hugo Melgar; Edward Zenteno, por lesión, y Gilbert Álvarez, convocado a la Selección Nacional.



Además, Portugal no podrá estar en el campo de juego, porque también fue expulsado en el cotejo ante Blooming.



Ante Nacional se prevé cuatro novedades: Sebastián Reyes, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo y Lucas Gaúcho.



Entre tanto, Nacional Potosí llega malherido al partido con los aviadoresa, tras la derrota (0-1) que sufrió en la Villa Imperial ante el llanero Zulia por la Copa Sudamericana, resultado que los deja con un pie fuera del certamen.



Para este encuentro el técnico Alberto Illanes cuenta con el equipo completo, aunque su tarea más complicada es la de levantar el ánimo a su plantel para continuar invictos y líderes en el torneo.







OPINIONES



"Las cosas no están dentro las expectativas que teníamos, pero yo nunca he desistido, más bien resisto". Miguel Ángel Portugal. DT Wilstermann



"Es un partido importante para empezar a tomar vuelo como equipo y seguir peleando el campeonato". Sebastián Reyes. Defensor de Wilstermann



"Tratamos de hacer bien las cosas, a veces te salen, otras no, pero estamos con la idea de sacar esto adelante". Jorge Ortiz. Volante de Wilstermann







INTERCAMBIO DE PALABRAS ENTRE PORTUGAL E HINCHA



Al finalizar el entrenamiento del plantel aviador hubo un intercambios de palabras subidas de tono entre el técnico Miguel Ángel Portugal y uno de los cabecillas de la barra de los Gurkas.



Tras que terminó la práctica el hincha se acercó al técnico con quien habló en la cancha, donde le advirtió que si no ganaba hoy tiene que renunciar a su cargo. Ante este pedido, Portugal no reaccionó y terminó la conversión de manera tranquila.



Sin embargo, el estratega en la conferencia de prensa se enteró del ultimátum que le dio la hinchada en las redes sociales, y respondió: “Debo dedicarme a mi trabajo, nosotros sabemos que dependemos de los resultados, intento hacer lo mejor posible, intento ganar todos los partidos”.



Pero el panorama cambió cuando salió de la sala de prensa y se volvió a encontrar al fanático, a quien le pidió que lo deje trabajar y que la hinchada debe apoyar en lugar de estar amenazando.



Fue ahí donde los ánimos se exacerbaron y las palabras subieron de volumen.



El hincha volvió a pedirle que renuncie si pierden y Portugal recalcó que ellos como la fanaticada deben dedicarse a apoyar.



Los Rojos cerraron sus aprestos ayer de cara al partido con los potosinos.