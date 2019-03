Wilster le quita el invicto a Nacional







24/03/2019 - 08:18:37

Página siete.- El plantel de Nacional Potosí perdió ayer su invicto en Cochabamba, donde cayó ante Wilstermann por 2-0, en el partido reprogramado correspondiente a la décimo segunda jornada de torneo Apertura.



El cuadro aviador aprovechó muy bien las oportunidades que tuvo en un partido en el que los potosinos fueron dominadores, pero a diferencia de los anteriores encuentros no tuvieron la efectividad para dañar el arco de Arnaldo Giménez.



En los primeros minutos del partido, se vio a un equipo aviador mucho más volcado al ataque. Aprovechó la velocidad de Serginho por la banda derecha, donde no estuvo Saúl Torres, jugador que participa de la gira de la selección por Asia.



La primera jugada de peligro llegó en el segundo minuto de juego. Fernando Saucedo habilitó a espalda de la defensa potosina a Lucas Gaúcho. El brasileño adelantó mucho el balón y esto fue aprovechado por Javier Rojas para cortar la jugada. A los 7’ llegó el primer tanto de los cochabambinos, la jugada empezó cerca del área roja donde recuperó el balón Cristian Chávez, el argentino hizo la transición y habilitó a Serginho, que desbordó por la derecha y cruzó el balón para la llegada de Gaúcho. El Brasileño definió sin oposición.



Luego del tanto el cuadro potosino se adueñó del balón y los locales esperaban para salir del contraataque. El equipo de la banda roja estuvo cerca en dos ocasiones de llegar al empate, a los 19’ con un remate de Vladimir Castellón desde fuera del área que atajó Arnaldo Giménez. A los 30’, el juez del partido José Jordán invalidó una jugada que terminaba en el empate de los potosinos. Luis Pavia cobró un tiro libre que no pudo cabecear ningún jugador potosino y el balón ingresó al arco, pero el asistente entendió que Luis Torrico participó de la jugada y estaba en posición adelantada. A falta de cinco minutos para el final, Wilstermann volvió a exigir al portero de Nacional, luego de un descuido en la defensa que aprovechó Sebastián Galindo para definir, pero Rojas desvió el remate por encima del travesaño a los 40’.



La última del primer tiempo fue para el cuadro potosino, tras una jugada colectiva Castellón quedó en medio del área, dejó a un defensor en el camino y definió desviado cuando estaba solo ante Giménez en el minuto 43.



La segunda etapa tuvo el mismo trámite, con el cuadro potosino con la posesión del balón y los aviadores que esperaban el error para salir rápido de contragolpe. La más clara para los potosinos llegó luego de la definición de Víctor Galaín que se estrelló en el travesaño en el minuto 56’. Cuatro minutos más tarde el español Bruno Pascua buscó sorprender a Giménez con un remate de media distancia, pero el paraguayo contuvo sin problemas.



Cuando era mucho más en el campo la visita, Moisés Villarroel aprovechó un espacio y con velocidad dejó en el camino a tres jugadores para quedar solo ante Rojas, Torrico llegó a cometer la falta al ex-Bolívar, por lo que fue expulsado.



De este tiro libre llegó el segundo gol de los aviadores, Jorge Ortiz con un disparo potente al medio del arco venció al portero, el balón rebotó en el travesaño y picó adentro de la línea de gol a los 74’.



La última jugada del partido fue para los aviadores, en el minuto 88 Carlos Melgar ingresó solo por el sector derecho y remató desde el ingreso del área, otra vez las manos de Rojas salvaron la caída de su arco.

Los jugadores de Nacional dejan cabizbajos el escenario.

Foto: APG



WILSTERMANN



Arnaldo Gimenez

Alejandro Melean

Ronny Montero

Sebastián Reyes

Juan P. Aponte

Sebastián Galindo

Jorge Ortiz

F. Saucedo

Serginho

Cristian Chávez

Lucas Gaúcho



Director Técnico



Vladimir Soria



Cambios



Carlos Melgar por Galindo, Moisés Villarroel por Gaúcho, Ricardo Pedriel por Serginho







NACIONAL



Javier Rojas

Daniel Mancilla

Luis Torrico

Víctor Galaín

Wálter Rioja

Edzon Pérez

Wilder Salazar

Miguel Padilla

Luis Pavia

V. Castellón

Bruno Pascua



Director Técnico



Alberto Illanes



Cambios



Miguel Quiroga por Pavia, Ronald Cuellar por Padilla, Juan Pablo Rioja por Pérez







Goles: Gaúcho (W) 7’, Ortiz (W) 74’



Árbitro: José Jordán



Rojas: Luis Torrico (N)



Público: 12.000 personas aproximadamente







Lo bueno



El apoyo que recibió Serginho de parte de la hinchada y también de los jugadores de Nacional.



Lo malo



Los insultos de la hinchada aviadora al técnico Miguel Portugal que se encontraba en el palco.







FIGURA



Fernando Saucedo



El volante de contención tuvo un gran partido tanto en la marca como en la generación de fútbol ofensivo.







ARBITRO



José Jordán



No tuvo problemas en el partido de ayer, sus asistentes se equivocaron en varias jugadas de fuera de juego.







“Sabiamos que iba a ser un partido complicado, el gol nos dio un poco de tranquilidad porque Nacional, pese a perder, buscó el arco contrario”.



Jorge Ortiz, Wilstermann







“Tuvimos chances de hacer algún gol, fallamos en la definición desde el partido anterior, tenemos que confiar en nosotros. Los balones ya entrarán”.



Bruno Pascua, Nacional



