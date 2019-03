Aurora va por el triunfo a la Caldera del Diablo







24/03/2019 - 08:15:57

Opinión.- Aurora tendrá hoy (15:00) otro duro examen en el torneo Apertura de la División Profesional. Los Celestes visitarán a Guabirá, en busca de un triunfo en la Caldera del Diablo y dejar el fondo de la tabla de posiciones.



El Equipo del Pueblo quiere seguir mejorando su rendimiento en el Apertura y olvidar la mala campaña que realizó en la primera rueda del certamen. Es por ello que el equipo viajó con la mentalidad de sumar los tres puntos, pero sabe que no la tendrá fácil, pues el Azucarero se hace fuerte como local.



A eso se suma que la temperatura a la hora del partido será alta (más de 30 grados), algo con lo que deberá tener cuidado el elenco cochabambino.



En lo que refiere al onceno, el entrenador Marcos Ferrufino ya tiene definido a los que intentarán lograr el objetivo. De no ocurrir imponderables, el cuadro valluno saldrá con Agustín Cousillas en el arco; Fernando Aguilar, José Luis Reyes, José Fleitas y Caleb Cardozo en la defensa; Mario Parrado, Iván Huayhuata, Darío Torrico y Brayan Araníbar en el mediocampo; Diogo Kachuba y Charles da Silva en el sector de ataque.



El estratega Ferrufino tuvo que mover algunas fichas, pues ya no cuenta con el delantero Marcelo Bergese, quien se marchó al fútbol de Ecuador. A ello se suma que el ariete César Lamanna no es tomado en cuenta y tiene la baja de Luis René Barbosa.



El rival de turno tiene la mente enfocada en hacer respetar su casa y darle una alegría a toda su hinchada que hasta ahora sigue esperando buenos resultados.



El entrenador Eduardo Espinel, quien debutará en el banco de suplentes, quiere que su equipo muestre “otra cara” en el cotejo de hoy.



En lo que refiere al onceno, el estratega no definió el equipo, pues aún tiene dudas para conformarlo, en especial en el mediocampo.



Alejandro Mancilla será el juez que comandará el compromiso, colaborado por Jesús Antelo y Victoriano García.



9 Unidades



El elenco de Aurora está último en la tabla de posiciones, con nueve unidades. La consigna es conseguir el triunfo para dejar el sótano y escalar casillas.