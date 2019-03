Percy Fernandez plantea reconquistar el mar a la mala







24/03/2019 - 08:05:45

La Razón.- El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, volvió a desatar polémica este sábado, pero esta vez no por sus acciones machistas ni sus ataques a la prensa. Durante los actos por el Día del Mar que se realizaron en Santa Cruz, propuso reconquistar la salida al mar “a la mala”.



Lo hizo mientras el Gobierno alienta una política destinada a recomponer un escenario de diálogo con Chile tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no dio curso a la demanda boliviana para que Chile cumpla con sus compromisos históricos de entablar un proceso de diálogo para atender la demanda boliviana de una salida soberana al mar.



“Un mensaje para Bolivia, que nos arrebataron el mar a la mala y a la mala lo tenemos que reconquistar, no es a la buena. Ya llevamos más de 100 años", afirmó cuando los periodistas le pidieron un mensaje a los bolivianos en este día, cuando se recuerdan los 140 años de la defensa de Calama.



Percy Fernández vuelve con sus agresiones e insulta a un periodista



Luego dijo que los bolivianos no deben perder la esperanza de volver al mar con soberanía y alentó el potenciamiento del país para lograr ese objetivo. “El mar nos pertenece por derecho y reconquistarlo es un deber”, afirmó.



Las declaraciones de Fernández fueron ampliamente criticadas en las redes sociales, aunque algunos internautas también respaldaron su postura, por considerar que la vía pacífica no dio resultado en los últimos 140 años.