Sectores anuncian marchas en apoyo al SUS







24/03/2019 - 08:01:27

El Día.- Sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) indicaron que respaldarán al gobierno nacional en la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), lo definieron en un ampliado que realizó la regional urbana y sus 15 distritos. Por otro lado, la Gobernación cruceña busca respaldo de las provincias para su propuesta en salud.



Anuncian movilizaciones. Lucio Vedia, representante de la regional urbana, indicó que mediante una resolución, resultado del ampliado, se está apoyando a la implementación del SUS. Están a la espera de que el Gobernador de Santa Cruz les dé una respuesta a la audiencia que han solicitado. "Si el Gobernador no nos da respuesta a la audiencia que hemos solicitado, entraremos en movilizaciones, como marchas, bloqueos tanto en ciudad como en las provincias", aseveró Vedia, a tiempo de agregar que el Gobierno autónomo de Santa Cruz no debería manejar el tema de los ítems, sino el Gobierno para poder dar oportunidad a los nuevos profesionales.



Respaldo a la Gobernación. Los subgobernadores de Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo, manifestaron su apoyo a la propuesta alternativa presentada por la Gobernación de Santa Cruz que viabiliza la implementación del seguro de salud en hospitales de tercer nivel considerando que la Ley del SUS propuesta por el Gobierno nacional vulnera la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomía.



“Son más de 10.000 ítems que el Gobierno nacional le debe al departamento de Santa Cruz y sus provincias, de los cuales solo 1.200 ítems se ha dotado a los municipios de Santa Cruz, que no representa el 7% de los ítems que ha creado. Al mismo tiempo se le exige infraestructura para poder atender a la población”, indicó Edson Ureña, subgobernador de Ichilo.



"La salud está en terapia intensiva en la provincia Warnes”, expresó Mauricio Canedo, subgobernador de Warnes, haciendo un llamado a los dirigentes del Control Social y movimientos campesinos a no perjudicar a la población con bloqueos de carreteras y toma de instituciones.



La gerente de la Red de Salud de la Provincia Obispo Santistevan, Pilar Villarroel, señaló que en las cuatro provincias del Norte Integrado se requiere construcciones de hospitales de primer nivel y segundo nivel, y se necesita para Warnes 1.000 ítems, en Obispo Santistevan 850, en Sara 360 e Ichilo 670, que hacen un total de 2.880 ítems de salud requeridos para brindar una mejor atención a la población.