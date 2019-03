Ante cientos de funcionarios, Evo pide a Chile cumplir fallo de la CIJ







24/03/2019 - 07:59:09

Página siete.- El presidente Evo Morales acusó ayer a Chile de desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y pidió al Gobierno del país vecino dialogar para encontrar una solución a la demanda marítima nacional.



“Asumimos la invocación de la Corte para buscar el diálogo bilateral con Chile y proseguir con los intercambios, a fin de encontrar una fórmula que dé solución a este asunto pendiente de interés mutuo, y (pedimos) a Chile que cumpla el fallo de la Corte en este sentido”, manifestó ayer el mandatario, en el acto de conmemoración del Día del Mar.



El evento principal por el 140 aniversario de la Guerra del Pacífico se llevó a cabo en la plaza Abaroa, por cuyos alrededores desfilaron cientos de funcionarios de diferentes instituciones del Estado, ante la mirada del Presidente, el Vicepresidente y altas autoridades del Gobierno.



A las 10:00, cuando Morales llegó hasta el paseo que lleva el nombre del héroe del Topáter, por las inmediaciones de la plaza no circulaban muchas personas afanadas por presenciar el acto.



Eso sí, los trabajadores de Mi Teleférico, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la Asamblea Plurinacional y de las organizaciones sociales esperaban por decenas, en la avenida 20 de Octubre, su turno para pasar frente al palco de honor.



“Hoy, 23 de marzo, la comunidad internacional debe saber que mientras exista un boliviano, nunca desistiremos de volver al mar con soberanía bajo la fórmula de hermandad, paz e integración que consideren beneficios mutuos para dos pueblos hermanos y vecinos”, sostuvo Morales, unos minutos después de que los oficiales de la Armada dispararon las 21 salvas en memoria de los excombatientes.



A diferencia del desfile del año pasado, cuando el fervor cívico era más notorio ante la cercanía del pronunciamiento de la CIJ respecto de la demanda iniciada por Bolivia, este 23 de marzo estuvo marcado por los cuestionamientos de la ciudadanía sobre qué camino le queda a Bolivia luego de la derrota en La Haya.



“He venido a ver a un familiar que trabaja como funcionario público. Creo que a ellos les obligan, pero nosotros, como ciudadanos, nos preguntamos si estará bien seguir desfilando o seguir adelante”, indicó Marcelo G., quien observó desde la esquina de la calle Pedro Salazar el paso de las personas que desfilaban.



En contraposición con la opinión de Marcelo, el Presidente aseguró que llevar a la CIJ la demanda boliviana fue una demostración de “valor” que puso el tema en el contexto mundial.



“Frente a la inacción de gobiernos del pasado y el estancamiento de nuestra reivindicación marítima por décadas, tan pronto iniciamos nuestra gestión de Gobierno (2006) pusimos el mayor esfuerzo en recuperar las condiciones de confianza mutua con el pueblo de Chile y con el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet”, manifestó el Jefe de Estado.



Como hizo siempre que tuvo oportunidad de hablar de la situación de enclaustramiento de Bolivia, Morales mencionó que el país nació a la vida independiente con una costa de 400 kilómetros a lo largo del Pacífico, que le fue arrebatada por “intereses transnacionales” de la época.



“El expresidente de Chile, Augusto Pinochet, afirmó que al llegar el año 1810, el Alto Perú o Audiencia de Charcas no poseía ni un metro de soberanía sobre el litoral (...), por el contrario, la Corte en sus dos sentencias, la primera del 24 de septiembre de 2015, y la segunda de 1 de octubre de 2018, dejó claramente establecido que al momento de declarar su independencia, Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del océano Pacífico”, señaló Morales.



Al cabo de media hora de iniciado el discurso del Presidente, en la esquina de la Belisario Salinas y 20 de Octubre Irma M. acomodaba una mesa, sobre la que ponía los utensilios con los que prepararía los sánwiches de chola que estaba segura consumirían los transeúntes.



“Es temprano todavía, seguro va a llegar más gente, aunque el año pasado, a estas horas, la plaza estaba llenita. Nosotros queremos que se siga celebrando el Día del Mar, no sólo por la venta, sino porque las wawas no se pueden olvidar que Bolivia tenía su mar”, indicó sobre el desfile.



El discurso del mandatario duró menos de una hora, tiempo en que agradeció al agente Eduardo Rodríguez Veltzé y al vocero de la demanda marítima Carlos Mesa Gisbert, por su compromiso con la causa.



Por último, Morales agregó que la derrota en la CIJ “no ha cerrado ninguna puerta, sino ha abierto posibilidades a futuro, como la propia Corte y su presidente lo han reconocido”.



Percy recuperar el mar “a la mala”



Durante la realización de los actos conmemorativos por el Día del Mar en Santa Cruz, el alcalde de esa ciudad, Percy Fernández, planteó recuperar “a la mala” una salida al Pacífico.



“Chile nos arrebató el mar a la mala y a la mala la tenemos que reconquistar”, afirmó el Alcalde.



La autoridad participó del desfile del 23 de marzo en la capital oriental, donde al ser consultado sobre su opinión de lo que debe hacer Bolivia después del fallo de La Haya indicó que se debe “reconquistar” un acceso soberano al mar.



“Esto no es a la buena, ya llevamos más de 100 años”, mencionó Fernández.



El burgomaestre calificó este día como una jornada histórica y muy importante para Bolivia, por todo lo que significa el mar para el pueblo boliviano.



“No hay que perder la esperanza de recuperar el mar. Creo que me salió bien (el mensaje)”, sostuvo el alcalde de Santa Cruz.



