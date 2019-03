Oposición insinúa que Mesa usó la demanda marítima para lanzar su candidatura presidencial







23/03/2019

La Paz, (ABI).- Legisladores de la oposición cuestionaron el trabajo que realizó el exmandatario Carlos Mesa como vocero de la demanda marítima boliviana, incluso insinuaron que usó ese tema para lanzarse como candidato presidencial en las elecciones generales de octubre próximo.



Para algunos opositores como el candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, el diputado Rafael Quispe y el senador Arturo Murillo, el litigio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue un error y todos los involucrados deben ser juzgados por la "derrota" que sufrió el país al intentar obligar a Santiago a negociar una salida soberana al mar para los bolivianos.



Murillo emplazó en particular a Mesa a explicar su actuación como portavoz de la causa del mar, tomando en cuenta que su candidatura sorprendió al país después que durante el juicio en La Haya negó insistentemente que buscara la silla presidencial.



"Él ha sido parte de todo lo que ha sucedido en La Haya (...), cuando el tema del mar fue rechazado y perdimos, el señor Carlos Mesa no le dio ninguna explicación a los bolivianos, se quedó callado y, a cambio de eso, lanzó uso campaña y ahí nos hemos quedado todos sorprendidos", dijo a medios locales.



Por su parte, Quispe dijo que Mesa debería afrontar un juicio, al igual que el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé, agente de Bolivia ante la CIJ, por apoyar la demanda marítima que el Gobierno instauró en 2013 contra Chile en el máximo tribunal de la humanidad.



Mesa, actual candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, ratificó esta jornada, en el Día del Mar, su "compromiso inalterable" con la reivindicación marítima.