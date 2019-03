Afirman que Prosur promueve la división de América Latina y una intervención a Venezuela







23/03/2019 - 23:09:07

La Paz, (ABI).- Autoridades bolivianas afirmaron el sábado que la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) promueve la división de la región y una intervención a Venezuela, contrario a los preceptos de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).



"No hay que perder de vista que el único objetivo de ese foro es una intervención a Venezuela. Más allá de eso no hay otra solidez de esa propuesta divisionista", dijo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.



El viernes, los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú decidieron crear el Prosur, sin el apoyo de gobiernos de izquierda como Bolivia.



Zavaleta revalidó la vigencia de la Unasur al dejar en claro que ese mecanismo de integración no fue concebido por el "capricho" de unos cuantos políticos de izquierda, sino que ameritó un proceso de diálogo y acuerdos entre gobiernos y parlamentos suramericanos.



La Unasur fue creada con el objetivo de construir una identidad y ciudadanía suramericana, y desarrollar un espacio regional integrado, además, con la finalidad del desarrollo social y humano, con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región.



"Deshacerse de Unasur no es asunto sencillo o coyuntural, por tanto, nosotros como Bolivia seguimos siendo parte de la Unasur", remarcó Zavaleta.



Por su parte, el canciller Diego Pary aclaró que Bolivia y otros países latinoamericanos no firmaron el acta constitutiva del Prosur.



"Nosotros como Bolivia estaremos en todos los espacios que integren, que unan y que no dividan o excluyan a nadie", dijo.



Especialistas, analistas y observadores sostienen que el Prosur es un instrumento de gobiernos derechistas para atacar al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.