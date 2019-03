Silvia Pinal rompe el silencio sobre ataques de Frida Sofía a Michelle Salas







23/03/2019 - 14:55:42

Quien.- Cada día la pelea entre Frida Sofia y Michelle Salas sube de tono y va involucrando a más integrantes de la dinastía Pinal. A unas horas del comunicado de prensa de Sylvia Pasquel y de una fuerte respuesta de la hija de Alejandra Guzmán , la matriarca de la familia, Silvia Pinal, habló por primera vez en el programa Ventaneando sobre este conflicto.



Cuando se le preguntó si estaba al tanto de todo lo dicho entre las jóvenes esto contestó: “Nada, no he visto nada ni voy a opinar, cómo me voy a meter si son mis nietas, ellas que se resuelvan. Mira yo no voy a ponerme a discutir tonterías yo a mis nietas las quiero, las respeto y punto”.







Respecto a si tiene alguna preferencia por algún integrante de la familia explicó que no hay diferencias en su amor por ellos. “A todos por igual… a mis hijas también… pues si son las mamás de estas (Frida y Michelle) … toda la vida han vivido, han comido, han trabajado y no les va mal. Además, a ellas (sus nietas) yo ya estoy acostumbrada a no verlas mucho, ellas casi no han vivido acá”.



Por último, y sin adentrarse en la controversia, comentó sobre si ha mantenido comunicación con las jóvenes en los últimos días. “Ellas han tenido contacto conmigo, bueno eso no ha faltado tampoco exageren, sí he hablado con ellas por teléfono, pero no es la gran cosa no”.



Silvia Pinal se encuentra actualmente en su casa recuperándose después de haber pasado varios días en el hospital por un problema de salud que se fue complicando.