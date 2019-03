Aún creo en los cuentos de hadas: los amores de Jennifer López, de Ojani Noa a Alex Rodríguez







23/03/2019 - 14:51:13

Infobae.- "Aún creo en los cuentos de hadas. Mientras más trabajo en mí, más me doy la oportunidad de compartir una relación realmente profunda y significativa que me dé mi cuento de hadas y dure para siempre". Eso decía Jennifer Lopez en una entrevista tras su ruptura con el bailarín Casper Smart.



JLo habló para People en enero de 2015 y confesó que por primera vez estaba sola. "Tuve que hacer un compromiso conmigo de estar sola: no coquetear. Sin la posibilidad de nada. Sin hombres de ninguna manera", explicó luego de terminar su romance con Smart, quien era 18 años menor que ella.



El historial amoroso de la estrella estadounidense incluía ya en ese momento tres matrimonios: el primero, con Ojani Noa en 1997, terminó de manera poco agradable. Tiempo después se supo que fue agredida por él.



El segundo matrimonio de Jennifer ocurrió en septiembre de 2001, con el bailarín Chris Judd. Esta relación llegó después de un escandaloso romance de la cantante y actriz con Sean Combs.



El matrimonio con Judd terminó en divorcio en junio de 2002, pero Jennifer no pasó mucho tiempo sola, pues de inmediato inició un romance con el actor Ben Affleck, con quien se comprometió a finales de ese mismo año.



Su romance con Affleck, una estrella de Hollywood, acaparó la atención de los medios de comunicación y la pareja recibió el nombre de "Bennifer". Aunque el actor le dio anillo de compromiso, rompieron en enero de 2004. Habían cancelado su boda apenas unos días antes de que se realizara.



De nueva cuenta, Jennifer no pasó mucho tiempo sola, pues en junio de 2004 se casó en secreto con el cantante Marc Anthony, un antiguo amor.



Fue con el salsero de ascendencia puertorriqueña, como ella, con quien tuvo a sus mellizos, Max y Emme, en febrero de 2008. Parecía que Jennifer por fin había encontrado su cuento de hadas, pero la fantasía terminó a mediados de 2011, cuando anunciaron su separación.



"Siempre encontraba mi confort en otra persona", aceptó Lopez en la entrevista con People. "En lugar de darme mi tiempo de sanar y estar conmigo, tenía tanto miedo de estarlo que era de "ok alguien más viene y me ayuda a olvidar que siento mucho dolor"".



Y así lo demostró una vez más Jennifer, pues apenas habían pasado unos meses de su ruptura con Marc Anthony cuando ya tenía un romance con Casper Smart.



Con el bailarín estuvo en una relación desde octubre de 2011 hasta mediados de 2014. Fue entonces cuando hizo una pausa y se dio el tiempo que necesitaba.



"Estaba aterrada de estar sola… lo que descubrí es que no puedo obtener el amor de alguien más, es el amor dentro de mí, por mí, lo que me ayudará a a salir adelante".



El amor volvió a llegar para Jennifer en 2016, aunque recién en mayo de 2017 confirmó su romance con el ex beisbolista Alex Rodríguez. La relación ha funcionado tan bien que a principios de marzo Alex le pidió matrimonio a la estrella.



JLo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del espectacular anillo de compromiso. En la misma red social ha publicado imágenes que dan cuenta de lo feliz que está con Alex.



Porque, tal como lo dijo a People, "al final del día, el amor es lo mejor".