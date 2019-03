Se filtra por error la imagen de un producto de Apple largamente esperado







23/03/2019 - 13:08:54

Actualidad.- Una imagen de la plataforma de carga inalámbrica AirPower ha aparecido en el sitio web australiano de Apple días antes de la presentación que la compañía estadounidense tiene previsto hacer el próximo 25 de marzo.



Esta base de carga inalámbrica para dispositivos Apple ya fue presentada en septiembre de 2017, pero desde entonces la empresa no facilitó más información sobre la plataforma especial. Finalmente, no salió al mercado, debido —según algunos rumores— a posibles problemas de sobrecalentamiento.



Sin embargo, esta semana un usuario de Twitter, Michael Bateman, encontró una nueva imagen con la base de carga en el sitio web australiano de Apple, según el portal 9to5mac.



La imagen muestra un iPhone XS cargando junto con los auriculares AirPods en la plataforma de carga inalámbrica AirPower. En 2017 Apple publicó casi la misma foto, pero ahora la imagen del iPhone tenía otro fondo de pantalla, como el de los nuevos modelos de 2018. La foto ya ha sido eliminada del sitio.



La plataforma de carga inalámbrica AirPower será capaz de cargar simultáneamente tres dispositivos como iPhone, AirPods y Apple Watch (reloj inteligente). Sin embargo, la compañía todavía no ha anunciado oficialmente los detalles y durante dos años no hizo ninguna mención al AirPower.



Apple ha anunciado un evento de prensa para el próximo 25 de marzo en el que se espera que haga una serie de importantes anuncios sobre sus nuevos productos y servicios. Se espera que el gigante tecnológico anuncie una serie de nuevos dispositivos, entre ellos los anticipados AirPods renovados, un nuevo tipo de iPad o la plataforma de carga inalámbrica AirPower.