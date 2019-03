Panamá le retiró las credenciales al embajador de Nicolás Maduro y a otros funcionarios chavistas







23/03/2019 - 12:25:32

Infobae.- Panamá retiró las credenciales a Jorge Durán, embajador del Gobierno de Nicolás Maduro, y a más de una decena de diplomáticos venezolanos, informó el Gobierno panameño este viernes, un día después de la detención del jefe del despacho de Juan Guiadó, quien se proclamó en enero presidente de Venezuela.



"Panamá ha tomado la decisión de retirar las credenciales de 14 funcionarios de la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá, exceptuando de esta medida a los funcionarios de carrera y quienes atienden los asuntos consulares", dijo el Ejecutivo de Juan Carlos Varela en un comunicado.



Asimismo, y tras recibir el lunes pasado las cartas credenciales de Fabiola Zavarce como representante de Guaidó en el país, "el Ministerio de Relaciones Exteriores procedió a retirar las credenciales del ex embajador Durán Centeno", añadió la misiva oficial.



Con la retirada de las credenciales a Durán, la Administración panameña "oficializó ante la comunidad internacional, a través de una comunicación al Cuerpo Diplomático, que Panamá reconoce únicamente a Zavarce como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela".



El Ejecutivo de Varela resaltó que la retirada de las credenciales a los 14 funcionarios diplomáticos es una medida que "se da un día después de la arbitraria detención de Roberto Marrero, jefe de Gabinete del presidente Guaidó, acción que atenta contra los esfuerzos por la paz en este país".



"El Gobierno de Panamá se mantiene evaluando y monitoreando los recientes sucesos en Venezuela, y no descarta medidas adicionales ante las violaciones a la libertad que se han registrado. Asimismo, Panamá reitera el firme llamado a su liberación y al más estricto respeto a los derechos y libertades de los venezolanos", finalizó el comunicado.



Varela ya había alertado de que tomaría "medidas concretas" ante la detención de Marrero, una acción que en un mensaje en Twitter el jueves tildó de "violación a la libertad por parte del Régimen de facto en Caracas".



"La detención de Roberto Marrero, Jefe de Gabinete del Presidente @jguaido es inaceptable y atenta contra una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Exigimos su inmediata liberación", escribió el jueves el presidente panameño en otro mensaje en Twitter.



Panamá, como parte del Grupo de Lima y al igual que medio centenar de países, no reconoce a Maduro como jefe del Estado desde que asumió en enero pasado un segundo mandato consecutivo, sino al opositor Guiadó, líder opositor y presidente del Parlamento venezolano.



El mandatario panameño recibió el lunes las cartas credenciales de Zavarce como embajadora designada por Guaidó, en un acto en el que fue recibida con honores oficiales en la sede Gobierno y con el Himno Nacional de Venezuela interpretado por la Banda Republicana de Panamá.



La abanderada del proclamado presidente interino de Venezuela, en una breve declaración a los periodistas, agradeció a las autoridades panameñas "por este reconocimiento y esta reivindicación en esta lucha por la democracia" en Venezuela.