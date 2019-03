Los terraplanistas no se dan por vencidos: Proyectan una expedición hacia el fin del mundo





23/03/2019 - 12:21:59

Infobae.- Los terraplanistas postulan que el mundo se sostiene sobre una gran llanura que flota en el espacio. Obviamente, se trata de una pseudoteoría sin ningún fundamento científico, y su relativo éxito en internet se apoya en el encanto que algunas personas encuentran en las teorías conspirativas.



Decir que la Tierra es plana implica denunciar una confabulación de escala mundial orquestada en secreto por científicos de todos los países del planeta para "inventar" que tiene forma esferoide. Por supuesto, creen que las imágenes tomadas por satélites son trucadas, y forman parte de una campaña para manipular a la población mundial.



Para algunos miembros de este grupo —no para todos, ya que hay distintas versiones del terraplanismo— si la Tierra efectivamente fuese redonda, y se desplazara rápidamente a través del espacio, no debería ser posible ver las mismas estrellas en el cielo. O, si se encontrase en rotación permanente sobre sí misma a una velocidad de 465,11 metros por segundo, los aviones simplemente deberían quedarse en un sitio hasta llegar a su destino.



También niegan que exista la gravedad. Aunque parezca increíble, sostienen que el planeta es estático y que lo que se mueve es el firmamento, las estrellas, la Luna y el Sol. Un tema central es que, para ellos, el límite de la Tierra es un muro de hielo impenetrable, que forma parte de un gran domo que cubre toda la superficie terrestre.



Por eso, algunos terraplanistas están organizando una expedición hacia la Antártida, en busca del "fin del mundo". "Si tomas un globo terráqueo y lo aplastas, la Antártida rodeará la Tierra. Es como una orilla de hielo y es muy, muy grande. No creemos que nada pueda caerse del borde, porque una gran parte de la comunidad terraplanista cree que estamos en un domo, que es como una bola de nieve", dijo a Forbes Robbie Davidson, fundador de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana, y uno de los impulsores de la expedición.



Jay Decasby, un terraplanista que está trabajando en un reality show sobre el tema, también apoya la iniciativa. "Todo lo que tenemos que hacer para cerrar este debate de una vez por todas es calcular la distancia de la costa de la Antártida. Lo habían hecho los primeros marineros, que lograron recorrer más de 96.000 kilómetros, lo que demuestra de manera irrefutable el modelo de la Tierra plana. Pero, como todas las otras montañas de evidencia, esto no es suficiente para los "redondistas"".



"Si podemos llegar a la costa de la Antártida y navegar a su alrededor, obtendremos la distancia que demostrará que son los bordes exteriores de la Tierra plana, y refutaremos por completo todos los argumentos que cualquiera pueda intentar lanzar para el culto al heliocentrismo que adora el Sol", agregó.



El 2 y el 3 de marzo se realizó un congreso internacional terraplanista en Argentina, en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires. Decenas de adeptos a esta pseudoteoría se reunieron para denunciar las más absurdas conspiraciones por parta de la comunidad científica y de extraños poderes ocultos.



Si bien la Antártida fue un tema de debate, no se definió una fecha para la expedición. No sería extraño que, en privado, muchos tengan serias dudas sobre la conveniencia de emprender tan trabajosa empresa. Sobre todo, porque luego de completar el viaje tendrían otra difícil misión: inventar algún argumento pseudocientífico para justificar por qué la Antártida no tiene medidas compatibles con su absurda teoría.