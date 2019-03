Discurso del 23 de marzo: Morales lamenta que opositores busquen lucrar políticamente con la causa del mar







La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales lamentó el sábado que partidos y dirigentes de la oposición busquen "lucrar políticamente" con la causa del mar en el camino hacia las elecciones generales de octubre próximo.



"Lamentamos y reprochamos a quienes hoy desean lucrar políticamente con nuestra noble causa", dijo durante su discurso en conmemoración al Día del Mar.



Bolivia nació en 1825 a la vida independiente con mar, sin embargo, en 1879 Chile le arrebató 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio rico en recursos naturales tras una invasión militar.



En 2013, Morales decidió llevar el centenario reclamo marítimo contra Chile a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya; si bien el fallo del juicio fue adverso para Bolivia, esa instancia recomendó que ambos países continúen el diálogo para resolver sus temas pendientes y garantizar una "buena vecindad".



"Hermanos y hermanas, ante estas circunstancias el Gobierno nacional mantiene intacta la determinación de su pueblo de volver al mar con soberanía", enfatizó el jefe de Estado.



En días anteriores, el senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, planteó conformar una comisión en la Asamblea Legislativa para que las autoridades del Ejecutivo "rindan cuentas" por la derrota que, a su juicio, sufrió el país en La Haya.



Mientras que el ex vicepresidente y candidato a la presidencia por Unión Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, responsabilizó al Gobierno por el "fracaso en La Haya".



En su discurso por el Día del Mar, el jefe de Estado afirmó que la reivindicación marítima boliviana "como nunca antes ha alcanzado una difusión global que la coloca a la altura de otras causas justas pendientes de solución".



"Asumimos la decisión de la Corte con el mismo valor y dignidad con la que comenzamos la demanda y hoy deseo recordar al pueblo boliviano que la historia del mar en estos 140 años ha sido un camino lleno de esperanzas y de dificultades", remarcó.

INVOCA VÍA DE LA HERMANDAD CON CHILE



La Paz, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, invocó el sábado el camino de la hermandad, la paz y la integración con Chile para lograr una salida soberana al océano Pacífico y terminar con el enclaustramiento boliviano, en el marco de los actos de conmemoración al Día del Mar.



"Hoy 23 de marzo la comunidad internacional debe saber que mientras exista un boliviano nunca desistiremos de volver al mar con soberanía bajo la fórmula de hermandad, paz e integración que consideren beneficios mutuos para dos pueblos hermanos y vecinos", dijo.



En su discurso, Morales enfatizó que el Gobierno boliviano asume una acción propositiva y constructiva hacia Chile, tal como recomendó en octubre de 2018 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el fallo del litigio marítimo que enfrentó a ambos países; si bien el fallo del juicio fue adverso para Bolivia, el tribunal exhortó a ambas partes continuar el diálogo para garantizar una "buena vecindad".



En etapa post Corte de La Haya, el mandatario anunció las siguientes acciones para superar gradualmente la situación de enclaustramiento de Bolivia.



"Primero, asumimos la invocación de la Corte para buscar el diálogo bilateral con Chile y proseguir con los intercambios a fin de encontrar una fórmula que de solución a este asunto pendiente de interés mutuo y (pedimos) a Chile que cumpla el fallo de la Corte en este sentido", dijo.



Segundo, Morales dijo que Bolivia tendrá un rol activo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y alentará acuerdos bilaterales y regionales para mejorar las condiciones de tránsito, acceso desde y hacia los mares.



En tercer lugar, afirmó que el Gobierno nacional está empeñado en disminuir los altos costos de acceso al mar y las trabas al comercio bolivianos en los puertos chilenos.



"Por ello seguiremos impulsando el proyecto del corredor ferroviario bioceánico, reactivaremos nuestras otras vías de comercio en la hidrovía Paraguay - Paraná, para llegar hasta el océano Atlántico y diversificaremos nuestros puertos en el océano Pacífico", complementó.



Bolivia nació en 1825 a la vida independiente con mar, sin embargo, en 1879 Chile invadió el litoral boliviano y, posteriormente, se dio una guerra no declarada que privó al país andino amazónico de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.



El 23 de marzo es el día elegido para los actos conmemorativos, porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia de Bolivia ante las tropas chilenas que ocuparon el territorio costero desde el 14 de febrero del mismo año.



"Bolivia no es ni será nunca un pueblo que se autocompadezca ni que se rinda ante circunstancias pasajeras, al contrario somos un pueblo de luchadores incansables y los 140 años de esfuerzos que recordamos el día de hoy lo comprueban. Estamos seguros que los caminos hacia nuestro mar son muchos y que de ser necesario los transitaremos todos y cada uno ellos hasta lograr nuestra justa causa", concluyó Morales.