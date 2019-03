María Afiuni, la jueza que Hugo Chávez ordenó detener por TV, fue torturada y violada, y ahora condenada por corrupción espiritual







23/03/2019 - 08:28:00

Infobae.- Torturas, violaciones y amenazas. Así fueron los casi cuatro años que la juez María Lourdes Afiuni pasó en la cárcel por orden de Hugo Chávez. En 2013 logró la libertad condicional, un beneficio que podría perder luego de ser condenada este jueves a 5 años de prisión por "corrupción espiritual", la única forma que encontraron para describir la sentencia sus abogados.



La juez denunció en varias ocasiones que no hubo momento durante su estadía en prisión en el que cesaran los agravios, que iban desde golpes hasta amenazas con gasolina en señal de que la quemarían dentro de su celda.



Su salud se resquebrajó. Sufrió trastornos del sueño, al estar obligada a permanecer despierta durante las noches. "Pasé un año y dos meses sin dormir ni cinco horas corridas. Yo dormía dos horas en la mañana y dos horas en la tarde para poder estar despierta toda la noche, porque las cosas que uno ve ahí no habrá película ni libro que lo describa", contó la juez durante una audiencia que se realizó en julio de 2015.



Poco antes de lograr la libertad condicional, el terror para Afiuni continuaba. "Me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida", detalló la magistrada durante la citada audiencia.



La juez estuvo tres años y nueve meses recluida en el INOF, una cárcel femenina ubicaba en las afueras de Caracas, donde tendrá que volver apenas las autoridades decidan que debe cumplir su condena.



En el año 2010, la magistrada denunció en el libro Afiuni. La presa del comandante, del periodista Francisco Olivares, que fue violada en la cárcel. Quedó embarazada y tuvo un aborto en el centro de reclusión.



En el año 2011, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron las condiciones "inhumanas" en las que se encontraba detenida Afiuni. Pidieron su liberación, pero fue negada.



Hoy, el caso vuelve a dar de qué hablar. Un tribunal de Caracas condenó a cinco años de prisión a la juez venezolana, quien en 2009 fue encarcelada luego de liberar a Eligio Cedeño, un banquero venezolano acusado por fraude bancario.



La juez Afiuni había dictado una medida cautelar en beneficio de Cedeño siguiendo la reglamentación legal que impide mantener privada de libertad a una persona que haya pasado dos años detenida sin condena. Cedeño llevaba tres y contaba con el apoyo de un grupo de trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias, el cual exigía su liberación.



El 11 de diciembre del año 2009, el presidente Hugo Chávez tildó de "bandida" a la juez y ordenó su captura durante una trasmisión de televisión nacional.



"Yo exijo dureza contra esa jueza; incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo Dra. (Luisa Estela Morales); y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho, mucho, mucho más grave que un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo. Es infinitamente muy grave para una república, para un país, que un asesino, porque pague, un juez lo libere. Es más grave que un asesinato. Entonces, habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años pido yo en nombre de la dignidad del país", dijo Chávez en aquel momento.



Seis días más tarde, cumpliendo los deseos del entonces presidente la juez fue arrestada.



En el libro sobre su historia, Olivares detalla cómo uno de los fiscales del caso de Cedeño, Daniel Medina, que fue el encargado de ordenar la detención de la juez, le dijo a Afiuni, luego de que se emitiera la boleta de excarcelación del banquero venezolano: "Te vas a joder. Ahora vas a ocupar el lugar de él si no lo llegamos a atrapar".



Cedeño ya había huido a Estados Unidos inmediatamente después de su liberación.



José Amalio Graterol, abogado perteneciente al grupo de defensa de Afiuni, explicó a Infobae que desde la audiencia preliminar del 17 mayo del año 2010 hasta la fecha las autoridades venezolanas no han presentado una prueba contundente contra la juez.



De acuerdo con el artículo 62 de Ley Contra la Corrupción, debió haber existido dinero o promesa de este a cambio de algo para que una acusación por ese delito.



"En el juicio no se pudo demostrar nada de eso porque no hubo pruebas. La fiscal de la causa dijo que Afiuni sintió un gran placer al haberle dado la libertad a Eligio Cedeño. Es decir, ella está condenada por placer, ella está condenada espiritualmente. Algo que no va con las leyes venezolanas, que tienen algo en especifico: si no está tipificado como delito, no existe. Por eso, es que hemos denominado que la juez ha sido condenada por corrupción espiritual, siguiendo lo que dijo la fiscal en la audiencia preliminar", explicó el abogado.



Graterol asegura que las autoridades venezolanas no deberían regresar a la magistrada a la cárcel, ya que se encuentra en libertad condicional. ero todo depende de lo que establezca el Tribunal de Ejecución de Sentencias.



En el año 2013, las autoridades venezolanas dictaron libertad condicional a la juez. Afiuni no podía salir del país, ni hablar con prensa, ni publicar en redes sociales y debía presentarse cada 30 días ante un tribunal.



Su abogadp señala que el proceso de Afiuni viola todas las leyes debido a que se trata de privar a un juez por tomar una decisión judicial. Los jueces tienen esa potestad, aunque no estén en lo correcto. "Eso no es delito y en este caso no hubo ningún tipo de equivocación".