Bolsonaro se reúne con Piñera en Chile para sellar otra nueva alianza estratégica







23/03/2019 - 08:14:18

RT.- Mientras en Brasil la detención del expresidente Michel Temer (2016-2018) ocupa las portadas de los diarios, el jefe de Estado del gigante latinoamericano, Jair Bolsonaro, se encuentra de visita oficial en Chile, donde este sábado se reunirá con su homólogo Sebastián Piñera.



Bolsonaro ha realizado este viaje en medio del huracán desatado por la prisión preventiva dictada el jueves a su antecesor, acusado de liderar una organización criminal que desvió cientos de millones de dólares. Desde Chile, el presidente de Brasil optó por no entrar en detalles . "Que cada uno responda por sus actos", se limitó a decir.



El mandatario llegó a Santiago el jueves, coincidiendo con su 64 cumpleaños, dos días después de su viaje a EE.UU., donde estrechó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, su alianza para "terminar con el socialismo" y con la crisis en Venezuela. Tanto Brasil como Chile y EE.UU. han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.



La reunión entre Bolsonaro y Piñera tendrá lugar en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno de Chile, y después ambos líderes realizaran una declaración conjunta a la prensa. Hay que recordar que Piñera fue el primer líder en confirmar su presencia en la toma de posesión de Bolsonaro, el pasado 1 de enero.



Previamente, el presidente brasileño mantendrá un encuentro con empresarios.



"Aliados"



El excapitán brasileño ha elegido Chile como país para su primera visita oficial en Latinoamericana, rompiendo con la tradición de los mandatarios de izquierda de viajar a Argentina, su principal socio comercial en la región.



"Es una alianza ideológica. En lo político hay un acercamiento desde 2017 de la derecha dura chilena con Bolsonaro. Piñera aprovecha dicho acercamiento para aumentar el perfil de Chile en la región", comenta el analista Marco Bastos.



"Chicago Boy"



Además, Bolsonaro simpatiza con las medidas económicas aplicadas en este país. Su ministro de Economía, Paulo Guedes, que vivió en Chile en los años 80, es un "Chicago Boy", como se denomina a los economistas liberales que se formaron en la Universidad de Chicago en los años 70.



Durante la dictadura de Augusto Pinochet, los "Chicago Boys" chilenos aplicaron un "programa de recuperación" con el que privatizaron centenares de empresas y liberaron prácticamente al completo la economía. Así, en Brasil, Guedes quiere aplicar una agenda de privatizaciones y de control del gasto público para reactivar la economía del país, que en 2018 creció un 1%.



Principales asuntos



El embajador de Brasil en Chile, Carlos Sobral, calificó las relaciones de ambos países de "consolidadas, sólidas y diversificadas", que abarcan desde el comercio y la cooperación bilateral hasta acuerdos en el área de defensa.



Además de la crisis en Venezuela, estos son algunos de los puntos que se espera que ambos líderes traten durante su encuentro.



Después de que el presidente Donald Trump anunciase en Washington que apoyará los esfuerzos de Brasil para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y de la que Chile es miembro, Bolsonaro podría pedir a Piñera su apoyo.



El año pasado, Brasil y Chile firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 23 capítulos en los que se incluyen inversiones, servicios financieros, compras públicas o el comercio electrónico, entre otros. El acuerdo tiene que ser ratificado por los dos Parlamentos, por lo que ambos líderes puede que intenten darle un impulso durante su encuentro.



"Va a abrir enormes oportunidades para que nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios puedan expandir sus oportunidades y sus horizontes", recordó Piñera esta semana.



Corredor bioceánico



Se espera que Piñera y Bolsonaro avancen en las negociaciones sobre el corredor bioceánico, que prevé la construcción de carreteras y ferrovías, y que conectará a Brasil con los puertos chilenos pasando por Paraguay y Argentina, lo que facilitará el comercio.



Reforma de las pensiones



La reforma de las pensiones, uno de los pilares de campaña de Bolsonaro, y que se basa en el modelo chileno de capitalización individual, podría ser otro de los temas analizados entre los presidentes.



Prosur



Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y Colombia, Iván Duque, en Santiago, 21 de marzo de 2019 ¿Prosur o Pronorte?: Un nuevo organismo regional nace en Sudamérica



El viernes, en Santiago, el mandatario brasileño participó en una reunión con varios jefe de Estado sudamericanos para dar vida al Foro para el Progreso y el Desarrollo de América Latina (Prosur), una idea de Piñera para reemplazar a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), impulsada por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez en 2008, en los años dorados de la izquierda latinoamericana.



"Con toda seguridad sellaremos aquí el final de Unasur. América Latina debe unirse alrededor de la democracia, libertad y prosperidad", afirmó Bolsonaro al llegar a este país.



Para el analista Bastos, es "negativo que América del Sur cree y deseche instituciones según la ideología de los gobiernos del momento". "Prosur podrá ser remplazada en una década cuando cambie la marea ideológica. Hubiese sido preferible disputar la coordinación de Unasur y fortalecerla como instrumento multilateral", subraya.



Protestas



La visita de Bolsonaro, que en un programa de televisión en 2015 dijo que "Pinochet hizo lo que tenía que ser hecho", ha provocado un aluvión de protestas en Santiago, empezando por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, que anunciaron que no asistirán a la comida oficial prevista para el sábado en el palacio presidencial de La Moneda.



"En una visita oficial (no de Estado), el Senado no tiene obligación de participar. El presidente Piñera nos invitó al almuerzo en honor a Bolsonaro y como Mesa definimos restarnos. Mi convicción no me permite rendir honores a quien se manifiesta contra minorías sexuales, mujeres e indígenas", manifestó en su cuenta de Twitter el presidente del Senado, Jaime Quintana.



Asimismo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) convocó una manifestación contra el presidente brasileño para este sábado. "Exprésate contra la violencia de Bolsonaro. Sus discursos de odio son el argumento para quienes atacan y asesinan en razón de la orientación sexual, sexo, nacionalidad o la identidad de género", explican en las redes.



Las redes se han llenado de mensajes en los que se critica la visita del presidente de Brasil con el "hastag" #Bolsonaropersonanongrata.