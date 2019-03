Royal Pari, el equipo que saca cara por Bolivia en Conmebol







Los Tiempos.- Los ocho representantes nacionales en torneos internacionales durante la temporada 2019 (Copa Libertadores y Sudamericana) han tenido hasta el momento suertes dispares en sus participaciones, siendo Royal Pari el único que sacó adelante su participación.



Las grandes decepciones son Bolívar, The Strongest y Guabirá, los tres con fracaso en sus respectivas llaves de fases preliminares.



Royal Pari avanza



El Inmobiliario dejó gratas sensaciones en su debut internacional en la Copa Sudamericana. En la llave ante Monagas de Venezuela, consiguió victoria en casa 2-1 y perdió como visitante por el mismo marcador, aunque en la definición de tiros penales se impuso 3-2.



Guabirá decepcionó luego del gol visitante (2-1) logrado en Ecuador ante Macará, ya que sólo necesitaba vencer 1-0 en Montero. Pero el equipo del entonces DT Ronald Arana se aplazó en casa al caer 0-3.



Nacional Potosí, líder e invicto del torneo Apertura de la División Profesional, mostró un gran rendimiento con 52 llegadas sobre el arco del venezolano Zulia, empero sobre el final perdió 0-1 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. La vuelta se jugará en Venezuela el 16 de abril.



Oriente Petrolero debutó el pasado jueves como visitante ante Águilas Doradas de Río Negro en Colombia, con empate 1-1 cuando pudo haber sido una victoria. Aún así, el Refinero dejó la llave inclinada a su favor para definir todo en el Tahuichi Aguilera el 17 de abril (20:30).



En Copa Libertadores, Bolívar fue eliminado en primera fase ante Defensor Sporting (2-4 en La Paz y 3-2 en Montevideo) y se quedó a un gol de los penales.



WILSTERMANN Y SAN JOSÉ ESTÁN EN DEUDA



Los campeones de la temporada 2018 del fútbol boliviano juegan la fase de grupos y aún no saben de ganar un partido. Es más, ambos se aplazaron jugando como local.



En el caso de Wilstermann, por el grupo G, empató en el Félix Capriles 0-0 ante Boca Juniors (5 de marzo) y perdió 4-0 en su visita ante Atlético Paranaense (14 de marzo).



Por su parte, San José perdió en el debut en el Jesús Bermúdez ante Flamengo 0-1 (5 de marzo) y 4-0 en su visita a Peñarol (14 de marzo).