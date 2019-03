Barbosa será baja en Aurora por 10 meses







23/03/2019 - 07:42:32

Opinión.- Malas noticias en Aurora. El defensor central Luis René Barbosa presenta una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y un desgarro en el menisco. Esta lesión alejará al futbolista de las canchas por mínimo 10 meses.



Se le acabó la temporada 2019 para el futbolista oriental del Celeste. Después de la lesión sufrida el domingo pasado en el partido entre Aurora y Oriente (primer tiempo), y tras recibir los resultados de la resonancia, se conoce que el jugador presenta una doble lesión en la rodilla derecha.



Según informes, el futbolista presenta una rotura de ligamento cruzado anterior y un desgarro de menisco, situación que lo tendrá fuera cerca de un año, contando con la recuperación (fisioterapia y físico).



Inicialmente, según diagnósticos previos, la lesión no parecía grave y se pensaba que solamente presentaba una distensión de ligamento, lo cual iba a ser un mes fuera de las canchas. Sin embargo, pasó lo menos esperado.



El martes se sacó la resonancia y se conoció la gravedad de la situación, una doble molestia. El futbolista será sometido a una operación el martes. Lo más probables es que sea fuera del país.



La lesión de Barbosa en la rodilla derecha no es la primera. Justamente hace un año, por el torneo Apertura 2018, el futbolista sufrió una rotura de ligamento en el mismo sector. El jugador, cuando pasaba su mejor momento en el Equipo del Pueblo, tuvo la dolencia.



Barbosa se recuperó en siete meses y recién volvió a las canchas casi a finales de octubre de 2018.



Este año, cuando empezaba a tener continuidad y estar recuperando su mejor nivel, vuelve a tener uno de los peores episodios en su carrera deportiva.



La baja de Barbosa generó “desánimo y rabia” en el entrenador Marcos Ferrufino, pues considera que el futbolista no merece pasar por este momento.



“Él es uno de los jugadores que necesitábamos. Nos ayudó en las buenas y malas, puso todo de su persona. Eso es lo lamentable, hay otra gente que no quiere nada con el club y está sana, eso nos complica”, declaró el estratega.



Asimismo mostró su enojo ante las constantes lesiones que se presentaron en el equipo desde su llegada, lo cual a derivado en que “casi siempre” tenga un equipo “diezmado”.



“La verdad es que desde el año pasado, cuando llegué al club, tuvimos lesiones graves en el plantel. Esa situación no nos ayudó en el rendimiento. Ojalá esto cambie y no se repita la seguidilla de bajas en el equipo. Ahora necesitamos a todos”, sostuvo el estratega orureño.