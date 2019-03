Partidos políticos en apuros, TSE instruye renovar directivas







23/03/2019 - 07:31:54

Página Siete.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instruyó a las organizaciones políticas que renueven sus directivas y sus delegados hasta antes del registro de candidatos. Esta disposición puso “en apuros” a los frentes, porque para convocar a un congreso nacional -afirman- requieren de al menos 150 días, además de recursos extraordinarios.



Esa medida también ahondará las fricciones internas, coincidieron dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).



El instructivo señala que el TSE tiene la atribución de regular y fiscalizar a las organizaciones políticas y bajo esa premisa pidió “proceder a la renovación de sus órganos de representación, dirección y la designación de sus delegados políticos ante este Tribunal... hasta antes del registro de candidaturas de las elecciones generales de 2019”.



Debido al instructivo, en el MNR se registran las mayores fricciones. Luis Eduardo Siles, jefe nacional del MNR, manifestó que su partido no tiene la necesidad de hacer esa renovación, porque su directiva aún está vigente y cuenta, además, con el aval del ente electoral.



“Por tanto, no será necesario convocar a un congreso”, informó Siles, quien explicó que el instructivo del TSE va en contra de la Ley de Régimen Electoral, que en su artículo 87 establece que el TSE no puede administrar ninguna elección que se “superponga” a la elección convocada por ley, es decir, no puede haber elecciones ni de cooperativas.



Frente a esa posición, el dirigente de base Víctor Alurralde cuestionó a Siles, puesto que el congreso en el que fue elegido fue impugnado ante el TSE y la respuesta de esa entidad está pendiente. Con ese antecedente, exige elecciones internas.



Similar conflicto se registra en el PDC. No obstante, la diputada Norma Piérola dijo que el principal problema que se afronta es el tiempo, pues para convocar a un congreso se requiere al menos 150 días, puesto que de forma previa a un congreso nacional se deben organizar reuniones regionales.



Piérola sostuvo que la elección de una directiva y la designación de un nuevo delegado político “es necesaria porque el partido está en manos de una sola persona”; y que ese dirigente, con sus afines, “designaron a un candidato que no aparece ni en las encuestas”.



Por su lado, el secretario general del FRI, Wálter Villagra, informó que en los próximos 15 días se reunirán en Sucre para definir la fecha del congreso nacional en el que elegirán a su directorio. Villagra admitió que en el congreso puede haber conflictos, tomando en cuenta que un bloque rechaza la candidatura de Carlos Mesa.



No obstante, el dirigente dijo: “El rechazo a Mesa es una cuestión personal. Hay gente que tiene criterios divergentes y si no está en el marco del estatuto queda así como un ladrido a la luna. Todo está tranquilo, por lo menos cada uno con sus aspiraciones y en el congreso se debatirá”.



La Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos deben readecuar sus estatutos hasta 2021.



MAS trabajará el rol de proclamaciones



El concejal Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que en los próximos días se elaborará un cronograma de proclamaciones para la campaña Evo Morales-Álvaro García Linera.



“Se hará un cronograma de proclamaciones, en cada departamento y ciudades intermedias, a partir del acto de proclamación que se realizará en mayo próximo en la ciudad de Cochabamba”, informó Silva.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que las elecciones se realizarán el 20 de octubre próximo.



Silva explicó que en la estructura orgánica del MAS se trabajará en encuentros sectoriales para conocer sus demandas, que permitirán fortalecer un plan de gobierno para los comicios de octubre. “Vamos a tener encuentros con transportistas, gremiales, artesanos, microempresarios y vecinos”, dijo.