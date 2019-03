Analistas: Fallo de CIJ es producto de la improvisación electoral







Los Tiempos.- Los “derechos expectaticios” no causan obligación, falta de personal calificado, el rol de una Cancillería inexistente, el uso de la Dirección de Reivindicación Marítima como una agencia de empleos, la venta de falsas ilusiones, la debilidad de la demanda y el exitismo de los políticos, entre otros, son los argumentos que ponen al desnudo las causas del fracaso de la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), coincidieron expertos y analistas en el libro “Bolivia en La Haya: Lecciones de la demanda contra Chile”, presentado la noche del pasado jueves.



Juan Carlos Salazar, Premio Nacional del Periodismo, encargado del prólogo, señala lo que significó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 1 de octubre de 2018: “La República de Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar con el Estado Plurinacional de Bolivia”.



“La mayor parte de los internacionalistas y analistas independientes coinciden en señalar que la sentencia es una derrota jurídica, política, diplomática e histórica en toda línea, puesto que clausuró la única puerta que quedaba abierta tras el desastre militar de 1879 y la frustrada demanda ante la Liga de Naciones de 1920 en busca de la revisión del tratado de 1904”, refiere Salazar.



El historiador Carlos Antonio Carrasco, refiere que el día D la comitiva del presidente Evo Morales que asistió a la lectura del fallo “más que compuesta de funcionarios, parecía un desfile de pavos reales. Todos trasuntaban triunfalismo”.



Sostiene que no se admitían opiniones externas, amparados en la confidencialidad por lo que incluso se marginó, un año antes de la sentencia, al vocero de la causa marítima.



Califica a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) como una agencia de empleos.



“El rol de la Cancillería fue inexistente (…) No lo asesoraban, sólo lo adulaban (a Evo Morales)”, indicó en su crítica.



Fernando Molina, en su artículo, hace un análisis del tema en cuatro rounds, y destaca que Bolivia se apoyó en derechos expectaticios, que era una actitud político-electoral, la falta de personal calificado.



En tanto, Robert Brockman, periodista e historiador, manifiesta que se llegó al verdadero final de la guerra del océano Pacífico y que con esto se “borra todo y marca una nueva época”.



Por otra parte, Roberto Laserna, economista y sociólogo, asegura que el Gobierno abandonó la diplomacia. “Si antes nos llevaron a la guerra sin ejército, ahora nos llevaron a juicio sin ley”.



En tanto, el investigador Carlos Salazar también hizo un análisis sobre el papel de la prensa en la demanda marítima: “Como periodistas, teníamos que haber impulsado un debate durante la negociación del fallo, aspecto que no se dio. La prensa se plegó a la visión optimista de que el fallo nos iba a favorecer”, concluyó el autor del prólogo del libro.







EL PRESIDENTE ES UN “SOFISTA”



“Evo Morales es un sofista consumado, hizo de la búsqueda de la salida al mar uno de los pilares de su veleidosa e improvisada agenda internacional”, señala Francisco Salazar, abogado internacionalista.



Explica que “sofisma al argumento o raciocinio falso, dirigido a inducir al interlocutor en error”. “Nuevamente, el señor Presidente presenta argumentos falsos con el único propósito de inducir a que los bolivianos cometamos el error de creer que lo que ha pasado no pasó”, indica ante declaraciones de Evo Morales luego del fallo.







FRASES DE MORALES



25 de marzo 2018: “Estamos seguros que el caso boliviano servirá de modelo al mundo entero para resolver las disputas. El siglo XXI será un siglo de paz y de reencuentros”



21 de marzo 2018: “Sería lindo iniciar el diálogo con Chile antes de que salga el fallo. Poder llegar a acuerdos en base a la confianza y la amistad, que nos permitan trabajar conjuntamente por el desarrollo de nuestros pueblos”



12 diciembre 2017: “Hay que estar planificando post demanda marítima. Eso significa desde ahora organizarnos en equipos jurídicos, pero también con el conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas en esta reivindicación marítima”



27 agosto 2018: “Y ahora no quieren reconocer y por eso yo digo que estamos muy cerca para volver al océano Pacífico, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Está bien encaminada nuestra demanda, estamos con la razón”



15 diciembre 2017: “Muy agradecido y con mucha humildad asistimos, en Vaticano, a nuestro quinto encuentro desde 2013 con el hermano Francisco, Papa de los pobres. Bolivia aún guarda recuerdos y su apoyo al proceso de cambio y de #MarParaBolivia”







GOBIERNO ASEGURA QUE LA DEMANDA ES IRRENUNCIABLE



En pasadas horas, el vicepresidente del Estado, Álvaro Garcí Linera, anunció que Bolivia dejará de exportar e importar por puertos chilenos, esto con el objetivo de obligar a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico.



“¿Qué hacemos para que Chile se siente a dialogar con Bolivia? Ahorita nuestras exportaciones e importaciones de Bolivia, de productos al mundo, una parte viene por puertos de Chile, entonces lo mejor es comenzar a exportar e importar por otros puertos, no solamente por Chile”, dijo.



A su vez, el presidente de la cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que el pueblo boliviano nunca renunciará a su anhelo de retornar a las costas del océano Pacífico. “Nunca va a cambiar ese anhelo, esa aspiración que tiene el pueblo boliviano de retornar a las costas del Pacifico”, dijo a tiempo de admitir que se debe debatir una estrategia post La Haya, ya que el fallo fue adverso.







ORTIZ PIDE QUE EVO Y MESA RESPONDAN POR LA DERROTA



El senador opositor y candidato a la Presidencia, Oscar Ortiz, planteó la conformación de una comisión especial que investigue lo actuado por el Estado boliviano en la demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



“Estoy planteando que se establezca esta comisión desde la Asamblea Legislativa dado que el Ejecutivo no da las explicaciones para que todos los responsables rindan cuentas, asuman sus responsabilidades”, dijo haciendo referencia al presidente Evo Morales y al vocero Carlos Mesa.



Sostiene que se debe establecer responsabilidades y reencauzar la reivindicación marítima hacia el futuro. Dijo que la sentencia en La Haya ha supuesto el fin de un ciclo.



Insistió en que los bolivianos necesitan debatir sobre qué se hará en un escenario post La Haya y en qué queda el país después del fallo, ya que pareciera que la administración de Morales no tenía un plan en caso de un revés.