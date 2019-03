Choquehuanca: La integración de la región está en crisis tras la decisión de destrozar a la Unasur







22/03/2019 - 19:48:56

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), David Choquehuanca, afirmó el viernes que la integración de la región está en crisis tras la decisión de los gobiernos de derecha de "destrozar" a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para crear el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).



"Hoy día la integración está viviendo esos momentos de crisis, pero no tenemos que perder la esperanza los pueblos, porque el poder de cambiar las cosas no está solamente en manos de los presidentes (...), el poder de cambiar las cosas está, fundamentalmente, en manos de nuestros pueblos. Es a nuestros pueblos que tenemos que despertar", dijo a periodistas.



Los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú decidieron el viernes crear el Prosur en una reunión en Santiago, sin el apoyo de gobiernos de izquierda como Bolivia.



"No es un buen mensaje destrozar Unasur, crear en vez de Unasur el Prosur, no compartimos, nuestros pueblos no comparten", agregó Choquehuanca.



La Unasur fue creada con el objetivo de construir una identidad y ciudadanía suramericana, y desarrollar un espacio regional integrado, además, con la finalidad del desarrollo social y humano, con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región.



Choquehuanca dijo que la Unasur fue concebida por gobiernos de izquierda para "construir la hermandad en nuestro continente".



Una década después del nacimiento de Unasur, varios gobiernos de derecha echaron a andar el Prosur, con un mayor carácter comercial, según el reporte de medios internacionales.



"Unasur es para defender nuestra soberanía, Unasur es para que los recursos naturales puedan beneficiar a todos nuestros pueblos, pero hay algunos gobernantes que están al servicio de las transnacionales, ellos son los que quieren afectar esta construcción de la unidad de nuestros pueblos", advirtió Choquehuanca, también excanciller de Bolivia.