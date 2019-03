Juan Guaidó: Prosur es el futuro de la integración suramericana







22/03/2019 - 19:16:22

Infobae.- Desde Venezuela, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aplaudió la iniciativa de formar la nueva organización denominada Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur) y dijo que "es el futuro de la integración suramericana".



A través de su cuenta de Twitter, Guaidó agradeció la invitación para participar en lo que denominó "este histórico día para la unión de nuestros pueblos".



Guaidó justificó su ausencia señalando que se encuentra "organizando a toda Venezuela para cesar la usurpación, que será el triunfo de la democracia, la libertad y el retorno de la estabilidad en América del Sur".



La cumbre de líderes de países sudamericanos comenzó el viernes en Chile para dar impulso a Prosur con la que esperan reemplazar el mecanismo conocido como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).



A la reunión asisten líderes de un total de 11 países, entre ellos de Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Guayana y Surinam.



También se espera que asistan representantes del gobierno interino de Venezuela que lidera Juan Guaidó.



La creación de Prosur fue propuesta por el presidente chileno, Sebastián Piñera, y ha tenido el respaldo de otros líderes como el presidente de Colombia, Iván Duque.



"Lo que estamos convocando es un foro de todos los países de América del Sur sin ideologías, porque todos los países tienen derecho a escoger sus propios gobiernos, y sin burocracia porque eso es lo que ha matado a muchas de las iniciativas de integración en América del Sur", ha dicho Piñera sobre la naciente organización.



Unasur fue creada para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. En 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo que entró en vigor en 2011 y que designó como sede permanente de la Secretaría General a Quito, la capital de Ecuador.​



En los últimos meses Unasur se había reducido con la salida de siete de los 12 países que lo integraron inicialmente.



Prosur no tiene el respaldo del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien rechazó la invitación para asistir el viernes a la cumbre en Chile.



"Generar otro proceso de integración, también con una finalidad ideológica-política, va a ser cometer el mismo error", ha dicho el mandatario uruguayo sobre Prosur.



América Latina tiene un largo historial para buscar la integración con mecanismos que incluyen entre otros a la Comunidad Andina, Mercosur, Alba, Celac y la Alianza Pacífico.



Prosur Vs. Unasur



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, publicó un video en Twitter donde ratificó que su país se une a Prosur. "Unasur entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los países miembros ni participan ni contribuyen".



Además explicó que la secretaría general no tiene titular desde hace más de dos años y culpó a "mandatarios irresponsables", quienes según dijo, "replicaron los peores vicios del socialismo del siglo XXI".



A mediados de febrero, Duque criticó lo que catalogó como la "ideologización de la política exterior", en alusión a mecanismos como Unasur.



En enero, Duque había adelantado que estaba trabajando con otros países para crear un bloque que estaría dedicado a coordinar la democracia en Sudamérica en reemplazo de Unasur.



Ante la OEA en febrero, Duque reiteró las quejas y dijo que se retiraría de Unasur, al que catalogó como "cómplice" de la situación en Venezuela.



"Nos dimos cuenta que esa organización (Unasur) fue construída para legitimar la dictadura, para legitimar la obstrucción de los poderes, el aniquilamiento de la prensa independiente y lo que es aún más lamentable, la pauperización de un país pujante", dijo Duque el mes pasado ante la OEA.