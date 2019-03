Los virus de enfermedades que fueron erradicadas vuelven a Venezuela







22/03/2019 - 18:56:11

VOA.- Los Centros para Control de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, y un amplio número de científicos en Estados Unidos advierten sobre el resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles en Venezuela.



Virus como el sarampión, la difteria y la polio, que fueron erradicados en la mayoría de Latinoamérica, regresan a Venezuela por la falta de vacunación preventiva y de insumos.



“Este es un ejemplo típico y clásico de lo que sucede cuando se deteriora la infraestructura de salud, que es exactamente lo que está sucediendo en Venezuela”. Señalo el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci a la Voz de América.



Fauci, asegura que la falta de abastecimiento de vacunas y medicinas preventivas en el país es lo que ha provocado el aumento en el número de pacientes con casos de enfermedades inmunoprevenibles en Venezuela como el sarampión.



Según los CDC, Venezuela ha contribuido con el 68% de los casos de sarampión presentados en Latinoamérica durante 2018.



El doctor Glen Morris, epidemiólogo de la Universidad de Florida, indica que el principal riesgo con el sarampión es, además de que puede ser mortal, es un virus altamente contagioso y si un país no tiene un nivel alto de vacunación cerca o por encima de 92%, el riesgo de transmisión a otros países es inevitable y altamente peligroso.



"Lo que estamos viendo con la situación de Venezuela es que no solo se está presentando allí. Los virus y otros patógenos no respetan las fronteras nacionales, simplemente cruzan, especialmente si la gente está cruzando". dijo a la Voz de América el doctor Glenn Morris de la Universidad de Florida.



Enfermedades como la difteria no se habían reportado en Venezuela hace 24 años, según un reporte de los Centros para el Control de Enfermedades. Este virus empieza con síntomas parecidos a la gripe y gradualmente puede bloquear las vías respiratorias. De no ser tratado puede provocar parálisis del cuerpo.



Durante 2018 se presentaron 167 casos en Venezuela y 806 casos en Latinoamérica.



​Los virus no conocen de fronteras



El hospital universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros asistenciales en el país que recibe en su mayoría a venezolanos para tratamiento médico. Andrés Eloy Jaimes, subgerente de servicios, explica que se acepta alrededor de 2.000 pacientes con enfermedades inmunoprevenibles, además de otras condiciones.



“El aumento en los últimos años después del cierre de fronteras ha sido exagerado de manera exponencial. Nosotros en 2018 atendimos a alrededor de 24,000 pacientes, en 2017 fueron más o menos 14,000 pacientes que se atendieron, pensamos que para 2019 se triplique la atención”, señalo Andrés Eloy Jaimes.



El hospital Erasmo Meoz ha tenido que adecuar su sala de emergencia, que tiene una capacidad para 75 pacientes, aumentándola a 140, para atender en su mayoría venezolanos.



Este centro médico en Cúcuta ya reportó un aumento en casos de sarampión durante 2018 y anticipa se triplicará durante 2019. “De sarampión tuvimos 1 caso en 2015, nuevamente en 2017, 1 caso, pero ya para el 2018, 28 casos registrados de sarampión de origen venezolanoo”, aseguro Jaimes.



Según la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela continúa decayendo en los niveles de vacunación en contra del virus de la polio, lo que puede significar un resurgimiento en la población.



La falta de laboratorios y personal médico en Venezuela



Epidemiólogos en Estados Unidos analizan el grave aumento de casos de pacientes que enfrentan enfermedades que se transmiten a través de la picadura del mosquito como el dengue, Zika y la Chicunguña. El deterioro en el sistema de salud en Venezuela debido a la crítica situación socio-política del país ha provocado el descuido de los sistemas de monitoreo de este tipo de virus.



“Es muy importante para los doctores tener una idea que está circulando, porque hay vacunas que pueden prevenir que una enfermedad se propague entre la población”, dijo el epidemiólogo John Lednicky de la Universidad de Florida.



El doctor Lednicky, afirma que la falta de laboratorios, equipo y personal especializado es un riesgo para el pueblo venezolano y sus vecinos en la región.



¿Cuál es la solución?



El portavoz de la Organización Mundial para la Salud en una entrevista con la Voz de América aseguro que la Organización Panamericana de la Salud, junto al gobierno del presidente en disputa de Nicolás Maduro, ha llevado a cabo varias campañas, logrando que 8 millones de niños fueran vacunados contra del sarampión.



Sin embargo, Tarik Jasarevic, portavoz de la Organización Mundial para la Salud asegura que todavía quedan muchos estados en Venezuela que necesitan vacunarse. “Sabemos que todavía hay muchas zonas en el país que todavía no alcanzan el 95% de vacunación entre la población”.



Científicos en Estados Unidos expresan la necesidad de implementar medidas preventivas en Venezuela, para evitar una epidemia en el futuro.



"Se necesitan vacunas para prevenir enfermedades, número uno, número dos, restablecer la integridad del sistema de atención médica en los hospitales y número tres, hacer que las personas regresen al país, tenemos que recuperar a los médicos y enfermeras", indicó el doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos.