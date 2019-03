No es Bradley, el dueño del corazón de Lady Gaga es un actor de Avengers





22/03/2019 - 15:26:53

Quien.- Ni llora por los rincones a causa de su ex prometido, Christian Carino, ni es la tercera en discordia entre Bradley Cooper e Irina Shayk. Y es que según reportes, Lady Gaga está estrenando galán.



La revista People dice que se trata del actor Jeremy Renner, con quien la cantante ha estado pasando demasiado tiempo, como dando a entender que un nuevo romance está en camino. Sobre todo porque en esas reuniones también ha estado presente Ava Berlin, la hija de seis años del actor.





Sin embargo, la revista Us Weekly dice que, en efecto, han estado juntos, pero no por un interés romántico, sino profesional. “En este punto no creo que se trate de algo romántico”, dijo una fuente a la publicación.



Entonces, ¿por qué han pasado tanto tiempo juntos? USA Today explica que la ganadora del Oscar y el intérprete de Hawkeye en las películas de Avengers han pasado tanto tiempo juntos últimamente debido a una colaboración musical. Después de todo, Jenner es aficionado a la música desde que tenía 12 años; incluso es autor de parte del soundtrack de la cinta animada Artic Justice: Thunder Squad.

El actor de “Los Vengadores” recibió a su pequeña hija quien llevará el nombre de Ava, producto de su relación con Sonni Pacheco.

Dicen que Jeremy Renner es el nuevo interés romántico de Lady Gaga.



Ninguno de los dos han aclarado su situación amorosa hasta el momento. Lo cierto es que ella aún no supera del todo su ruptura con Christian Carino, con quien estuvo a punto de casarse, mientras que Jenner está divorciado de la modelo canadiense Sonni Pacheco.



Además, en febrero Lady Gaga encendió las alarmas luego de su polémica actuación en la entrega del Oscar con Bradley Cooper, que dejó al descubierto la gran conexión que existe entre ambos.



Tiempo después, la cantante explicó por qué se había visto tan cercana con él . “ Las redes sociales, francamente, son las cloacas de internet y lo que le han hecho a la cultura pop es terrible. La gente vio amor, y saben qué, eso era lo que queríamos que vieran. Se trata de una canción de amor, ¡la película en sí es una historia de amor! Desde un punto de vista puramente artístico, era muy importante para nosotros dos mantener una conexión todo el tiempo. Cuando estás cantando acerca del amor, eso es lo que quieres proyectar. ¡Soy artista! Y supongo que hicimos un buen trabajo, ¡los hemos engañado a todos!”, aseguró Lady Gaga.







Después de esta polémica y del furor de los Oscar, el actor acaba de ser captado con su verdadera pareja, la modelo rusa Irina Shayk caminando por las calles de Nueva York.