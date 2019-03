¿Están distanciadas? Priyanka Chopra habla de su relación con Meghan Markle







22/03/2019 - 15:24:11

Quien.- Priyanka Chopra no está enojada con Meghan por no haber acudido a su boda celebrada en la India y ese tampoco fue el motivo de que ella no acudiera a la baby shower de la duquesa en Nueva York.

marzo 22, 2019 12:03 PM







Cuando se anunció el compromiso de Meghan Markle con el nieto de Isabel II, la dinámica en la relación de amistad que la actriz de la serie Suits mantenía con Priyanka Chopra cambió radicalmente. Hasta poco antes la segunda había sido sin duda la más famosa de las dos gracias a su carrera en Bollywood y el éxito de su primer trabajo en Estados Unidos, Quantico, pero de la noche a la mañana la estrella india se convirtió en la "amiga de" a la que le preguntaban constantemente acerca de la otra.



Ella aguantó con paciencia la curiosidad que despertaba su cercanía con la flamante prometida del príncipe Harry -se especuló incluso con que podría ser una de sus damas de honor en la boda real del pasado mayo- y se encargó de desmontar algunos mitos, como que los antiguos conocidos de la futura royal no tendrían forma de contactar con ella, asegurando que seguía siendo la misma chica amable y cercana de siempre.



Por supuesto, Priyanka fue una de las invitadas al gran día de la duquesa de Sussex, pero hace unas semanas comenzaron a circular distintos rumores sobre su distanciamiento y los motivos por los que Priyanka no habría asistido a la "baby shower" que Meghan organizó en Nueva York para sus amigos de la industria.



Las malas lenguas aseguraban que la intérprete no había perdonado a la futura mamá que no acudiera a su propio enlace con el cantante Nick Jonas en la India, y que por eso había querido devolverle el desplante perdiéndose la fiesta para celebrar la próxima llegada del primer retoño de Harry y Meghan.



Sin embargo, Priyanka se ha encargado de desmentir ahora esa teoría a su paso por el programa de televisión "Watch What Happens Live with Andy Cohen" cuando le preguntaron si se había enfadado con la duquesa de Sussex.

"Dios mío, no, no es para nada verdad", respondió de manera escueta, pero sin poder evitar echarse a reír.