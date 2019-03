El Papa Francisco recibe a Rafa Márquez y a otros mexicanos en el Vaticano







22/03/2019 - 15:21:13

Quien.- A través de sus redes sociales, los famosos compartieron fotos y videos de su visita al sumo pontífice.





Desde hace varios días, Jaydy Michel ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías de su viaje por Italia junto a su esposo, el ex futbolista Rafael Márquez. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores del ex capitán de la Selección Nacional es que tuvo una reunión con el Papa Francisco.



Sucedió durante una reunión en el Vaticano con el sumo pontífice a la que también acudieron Julio César Chávez, Julio César Chávez Jr, Mauricio y Héctor Sulaiman, presidente de la fundación Scholas Occurrentes en México, cuyo objetivo es apoyar en sus estudios a jóvenes de escasos recursos sin importar que no sean creyentes de la religión católica.





“Una experiencia única y verdaderamente divina el haber podido conocer a su santidad @franciscus Gracias al Vaticano #Roma y @wbcmoro por haber hecho esto una realidad”, escribió el boxeador, ya que el ex futbolista no publicó nada al respecto.



Sin embargo, Jaydy tampoco ha compartido nada del momento en que su esposo y el papa se reunieron, en sus redes únicamente hay fotos y videos del viaje que al parecer están haciendo solos sin su pequeño hijo en común, Leonardo.



No obstante, ellos no fueron los únicos mexicanos famosos que visitaron al Papa y es que la socialite y ex novia de Alejandro Fernández , Martha Saenz también se encontraba entre los asistentes al encuentro con el pontífice.



Martha también compartió su experiencia a través de una video en el que se le puede ver sonriente cuando el Papa se acerca a ella para saludarla con un emotivo abrazo. “Un Abrazo lleno de amor... ❤️ #Roma #elsolnaceparatodos ”, escribió.



Finalmente a este gran de mexicanos en el Vaticano también asistieron Carlos Rivera y Sebastián Yatra quienes fueron nombrados embajadores de la fundación. Por su parte, ellos también compartieron esta noticia con sus seguidoras en redes.



"Un honor para mí haber sido nombrado por S.S. El Papa Francisco como embajador de su fundación @scholasoccurrentes para México. Me honra haber sido considerado por él para unirme a su maravillosa causa", escribió Carlos.