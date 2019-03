TSE pide reforma de la ley electoral para validar el 20 de octubre como fecha de los comicios







22/03/2019 - 12:39:15

La Razón.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional una solicitud de modificación parcial de la Ley 026 de Régimen Electoral con el fin de ajustar los plazos de convocatoria a procesos electorales y así legalizar los comicios presidenciales para el 20 de octubre.



“Debemos hacer una modificación. Hemos enviado ya una solicitud de modificación a la Asamblea con exposición de motivos para que se pueda hacer un análisis fijando esta situación”, reveló este jueves el vocal del TSE, Antonio Costas, en una entrevista en el programa A todo pulmón de Cadena A.



Tras una cita que reunió a los vocales de todo el país, la entidad electoral anunció que se deció elegir el domingo 20 de octubre de este año como la fecha para las elecciones generales, misma que debe ser refrendada en el calendario electoral que aún no está publicado.



Asumió esa decisión, explicó la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, tomando en cuenta que el domingo 27 de octubre, fecha que se perfilaba para la votación, también hay elecciones en Argentina y Uruguay, pero en la oposición consideraron que responde al pedido que había hecho Gobierno.



Costas apuntó que esa fecha, el 27 de octubre, “estaba prácticamente definida”, por efecto de los plazos fijados en la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley 026 de Régimen Electoral. La primera establece que la convocatoria debe lanzarse 120 días después de las elecciones primarias (que se desarrollaron el 27 de enero), es decir, el 27 de mayo.



La segunda norma fija que 150 días después es la votación, vale decir, el 27 de octubre.



El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, confirmó que efectivamente la solitud está en el Legislativo y propugna la modificación del artículo 94 de la Ley 026 que establece que fija el plazo de 150 días.



“Están planteando una modificación que será analizada por la Asamblea que el término no sea muy rígido, sino que sea de 120 días como mínimo desde la convocatoria a la elección”, precisó a los periodistas.



Costas explicó que en Argentina se concentra el mayor número de votantes que asciende a 100.000 de los más de 200.000 bolivianos votantes que residen en el extranjero, por lo tanto “es un número importante” e “indudablemente no era un problema menor”.



La sugerencia de modificación surgió primero del presidente Evo Morales y luego de la Cancillería, pero además vino desde Buenos Aires cuando la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió de problemas logísticos sobre recintos y seguridad, reveló el también vicepresidente del TSE.



“La sugerencia fue que se difiera en un margen razonable (…) que en el marco de lo posible (se haga el ajuste). Nosotros no tenemos una ley fijada, teníamos inclusive u intervalo para correr, entonces en el caso de ellos (Argentina) es fija cuándo tiene que ocurrir cada evento electoral”, dijo.



Avizoró que el trámite en el Legislativo durará unos diez días y luego se diseñará la convocatoria a la votación y el calendario electoral para publicarla. “Si hubiéramos hecho la convocatoria sin modificar la ley estábamos incumpliendo”, precisó.