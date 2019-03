Morales advierte con dejar sin empleo a médicos que rechacen el SUS







22/03/2019 - 12:36:08

Página Siete.- El presidente Evo Morales advirtió hoy con cambiar a médicos, enfermeras y demás profesionales en salud si rechazan trabajar en el Sistema Único de Salud (SUS). Hizo la advertencia en la inauguración de la Feria de Salud en Lauca Ñ, Cochabamba.



El Mandatario pidió a los trabajadores de base a que ayuden a identificar “dónde no están atendiendo bien o dónde están saboteando algunos médicos”.



“Y no es posible (que) enfermeras, enfermeros, médicos, médicas ahí estén saboteando. Queremos mayor información, ustedes tienen que informar dónde no quieren atendernos, en dónde nos tratan mal para saber y mejorar, a veces educar, informar, reflexionar, a veces también cambiar si no quieren siempre atender”, advirtió.



El SUS se inauguró en Bolivia el 1 de marzo y en 22 días de vigencia ya hubo más de 300 mil atenciones, dijo Morales. En esa línea, indicó que la salud no debe ser una mercancía y pidió a los médicos que asuman esa responsabilidad de salvar vidas, especialmente de las familias pobres.



Dijo, sin embargo, que los médicos tienen derecho a atender en clínicas privadas, pero en el sector público tiene que haber un compromiso con la vida.



El Mandatario advirtió que los médicos que se nieguen a atender en salud pública serán sustituidos con otros profesionales que fueron becados por el Estado.



“Felizmente ahora están llegando más médicos. Estamos becando, el Estado está pagando para que vayan estudiar y vuelvan especialistas para sustituir a algunos médicos que no quieren atender en salud pública”, manifestó.