Romero reconoce que no es secreto la corrupción en destinos policiales





22/03/2019 - 12:33:56

Opinión.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoció este jueves que no es un secreto la corrupción en las órdenes de destinos policiales y que hasta el momento no ha sido controlado. Dijo que el Alto Mando Policial de 2018, encabezado por el general Faustino Mendoza, tendrá que informar al Ministerio Público sobre esos aspectos.



“El Mando Policial anterior seguramente tendrá que proporcionar mucha información, no es un secreto que la matriz de la corrupción en la Policía Nacional ha sido el manejo de los destinos, los destinos han servido para extorsionar a gente, los destinos han servido para generar recaudadores”, respondió Romero cuando fue consultado sobre la convocatoria de la Fiscalía al excomandante y actual comandante de la Policía Boliviana.



El ministro admitió que persiste la corrupción en las ordenes de destino de la Policía, pese a que se hizo varios ajustes y se recurrió a distintos mecanismos para transparentar esa situación.