El TCP descarta convocar al suplente de magistrado Ceballos







22/03/2019 - 12:32:43

Correo del Sur.- El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, informó que la licencia de diez días que solicitó Orlando Ceballos correrá sin goce de haberes y que por ahora no consideraron convocar a su suplente Paul Enrique Franco.



"Como se trata de una licencia temporal, el asunto por el momento no ha sido considerado", dijo en una conferencia de prensa.



Agrego que en la comisión de admisión lo sustituirá, mientras dure su ausencia, la magistrada Karen Gallardo.



Asimismo, evitó pronunciarse sobre la denuncia de violencia familiar que pesa contra su colega y sostuvo que serán las instancias competentes las que tengan que dar un veredicto.



"Respecto a la denuncia vinculada, la misma se encuentra ante las autoridades competentes por ley y seguramente en esa instancia se determinará lo q corresponde; por lo tanto, no es posible adelantar criterio jurídico”, sentenció.