Denunciante revela ilícitos en AEVivienda de Tarija y Potosí







22/03/2019 - 12:28:58

La Razón.- Rolando R., empresario que destapó las presuntas irregularidades en AEVivienda Chuquisaca, implicó a otros funcionarios de esa institución en los ilícitos y reveló que en las regionales de Tarija y Potosí también piden dinero a las empresas para la ejecución de obras.



A raíz de la denuncia de Rolando R., el ahora exdirector regional de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) Irineo Condori fue aprehendido, imputado y detenido preventivamente en la cárcel de San Roque, de Sucre, por haber solicitado dinero a empresarios que se adjudicaron obras para la construcción de viviendas sociales en el departamento de Chuquisaca.



En una grabación a la que accedió La Razón de una conversación telefónica de Rolando R. con el director Ejecutivo de la AEVivienda, Gonzalo Rodríguez, éste acusa a H. G. de ser uno de los principales operadores de esa entidad. Incluso reveló que entre éste y otros dos funcionarios (H. Q. y O. S.) se distribuía el dinero en porcentajes.



En el diálogo también acusa a otro funcionario de la AEVivienda de Chuquisaca de dejar cambiar documentos antes de la calificación. Además, incluyó a E. C. que dijo ser compadre y amigo de Irineo Condori, y aseguró que todos ellos manejan plata en maletines.



En ese diálogo, Rolando R. también afirmó que existen pruebas contundentes de que Condori compró una casa en Sucre por un valor de $us 450.000. Sin embargo, aseguró que él, pese a presentar proyectos con todos los requisitos técnicos y legales, nunca pudo adjudicarse una obra en la región.



“Para que tome previsiones, lo mismo, los mismos delincuentes son en Tarija; yo en Tarija he presentado 25 proyectos”, expresó el denunciante y dijo que a él no le cobraron, pero sí a otros empresarios que no se animan a denunciar porque tienen miedo de que ya no les adjudiquen proyectos.



Con relación a Potosí, dijo que D. V. va a Sucre, “amarra” con las empresas y cobra Bs 50.000, Bs 100.000, pero de eso no hay pruebas. Incluso dijo que en semanas anteriores adjudicó a una sola empresa en un día dos proyectos en las poblaciones de Ocurí y Vitiche.



“Al final he tenido que quejarme al presidente Evo Morales, mi admiración, respeto al Presidente; ahora soy más Evista que nunca, realmente está haciendo justicia”, expresó el empresario e indicó que hay niveles de corrupción que involucran a varios funcionarios y empresas constructoras.



El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció la semana pasada a Condori. “Después de una investigación que se dio al más alto nivel se ha logrado identificar que el licenciado Irineo Condori está involucrado en graves hechos de corrupción que implican el cobro de dinero a diferentes empresas, la solicitud de determinados porcentajes por la concesión de obras, una situación que se había llevado adelante desde la gestión 2017”.



El Ministerio Público prevé la incautación de los bienes de Condori, acusado de cuatro delitos de corrupción, a quien se le halló recibos y cheques por Bs 1,5 millones.