Expresidente Temer acusado de sobornos en obras de Angra 3 pasó su primera noche en prisión







22/03/2019 - 12:17:57

Agencia Brasil.- El expresidente Michel Temer y el exministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco –ambos arrestados este jueves– acusados de recibir sobornos por obras relacionadas con la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro, pasaron su primera noche en la cárcel.



Los arrestos preventivos fueron solicitados por el Ministerio Público Federal (MPF) y ordenados por el juez Marcelo Bretas, del 7.º Juzgado Federal Criminal, en el marco de las operaciones Radiactividad, Prípriat y Hermandad, que se derivan de la Operación Autolavado e investigan pagos ilícitos a políticos durante la construcción de la planta.



La Justicia también ordenó arrestar preventivamente a João Baptista de Lima Filho (conocido como Coronel Lima, amigo del expresidente) y a su esposa María Rita Fratezi; al almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, expresidente de Eletronuclear, y a su hija Ana Cristina da Silva Toniolo; a Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho y Carlos Alberto Costa Gallo; y a Vanderlei de Natale. También se ordenaron las detenciones temporales de Rodrigo Castro Alves Neves y Carlos Jorge Zimmermann.



Se investigan crímenes de corrupción, peculado y lavado de dinero vinculados a supuestos pagos ilegales a mando del ejecutivo José Antunes Sobrinho, de la empresa de ingeniería Engevix, en beneficio de una organización criminal presuntamente dirigida por Michel Temer, así como supuestos desvíos de fondos de Eletronuclear dirigidos a empresas designadas por la organización.



Los fiscales creen haber destapado un sofisticado esquema criminal destinado a pagar sobornos en la contratación de las empresas Argeplan, AF Consult Ltd y Engevix para la ejecución de un proyecto de ingeniería en Angra 3.



Eletronuclear, empresa estatal encargada de la construcción de las centrales nucleares brasileñas, contrató a AF Consult Ltd, que se asoció a las empresas AF Consult do Brasil (con acciones en Argeplan) y Engevix. Según el MPF, Argeplan estaría vinculada a Michel Temer y a Lima.



El MPF también encontró que Lima solicitó a Sobrinho el pago de un soborno en beneficio de Michel Temer por un monto de US$ 287.000, efectuado a fines de 2014.



El monto fue pagado por la empresa Alumi Publicidades a la empresa PDA Projeto e Direção Arquitetônica, controlada por Lima, mediante la simulación de contratos de servicios. El empresario que pagó los sobornos afirma haber rendido cuentas a Lima y a Moreira Franco.



Moreira Franco está acusado de “interceder e influir en la contratación” de las empresas implicadas en la trama. También se cree que han participado en la trama Carlos Alberto Costa, Carlo Aberto Costa Filho, el exalmirante Othon Luiz Pinheiro, Ana Cristina, Maria Rita Fratezi y Carlos Alberto Gallo. Ellos eran socios de las empresas utilizadas para cobrar “ventajas indebidas”.



En las próximas horas se espera que el expresidente sea interrogado por la Policía Federal para prestar su primera declaración sobre los hechos de los que le acusan.