Rige decreto para compra directa de medicamentos de calidad para el SUS







22/03/2019 - 11:43:28

Lauca Ñ, (ABI).- El presidente Evo Morales informó el viernes que entró en vigencia el decreto que permite a las alcaldías del país realizar la compra directa de medicamentos de calidad, para garantizar la atención medica de los bolivianos en el Sistema Único de Salud (SUS).



"Nos informaron, por ejemplo, que a veces escasearon medicamentos y el día miércoles ya hemos emitido el decreto supremo para la compra directa de medicamentos de calidad. Autorizados están los alcaldes, compren rápidamente medicamentos para que no falte", dijo en la inauguración de una feria de salud.



Se trata del Decreto Supremo 3830, que abre la posibilidad de la compra directa de medicamentos de calidad para todas las alcaldías del país, con 15,5% de presupuesto que tienen asignado de la coparticipación tributaria destinada a salud.



El jefe de Estado destacó las atenciones que se realizaron a la fecha con el SUS, que ascienden a "300.000 en 22 días", y recordó a los médicos que tiene el compromiso de salvar vidas, en particular de los "más pobres y humildes".



"Yo siento que han estudiado para salvar la vida de un hermano y una hermana y especialmente de la familia pobre y humilde, quiero decirles que nuestros programas, nuestras políticas, nuestros proyectos siempre van a ser para las familias y sectores humildes", manifestó.



Morales recordó que "la salud no puede ser un negocio" y la vida "una mercancía" y pidió a la población denunciar las irregularidades que se comenten en los centros de salud para mejorar la atención.



"No es posible que enfermeras, enfermeros, médicos estén saboteando, queremos mayor información, ustedes tienen que informar dónde no quieren atender y dónde nos tratan mal"



El SUS entró en vigencia el 1 de marzo en más de 3.100 establecimientos de salud de primer nivel, 77 hospitales de segundo nivel y 33 de tercer nivel.



El Gobierno garantizó un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros 2.000 millones para la construcción de hospitales, además de 30 millones para fortalecer el equipamiento y el número de profesionales que atenderán a los pacientes en más de 1.000 prestaciones.