Luis Almagro: ¿Cuando se lleven preso a Juan Guaidó qué hacemos, otro comunicado de condena?

22/03/2019 - 11:41:30

Infobae.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó este jueves a la comunidad internacional a actuar ante lo que calificó de "guerra sucia" declarada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano.



"Queremos paz en Venezuela y hoy no hay paz en Venezuela. En Venezuela hay una guerra declarada contra el pueblo venezolano, una guerra sucia", denunció Almagro durante la apertura de la conferencia "La responsabilidad de proteger en las Américas", celebrada este jueves en Washington.



El secretario general de la OEA, cuya organización ha dedicado numerosas notas de prensa a la situación en Venezuela desde que el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se proclamara presidente del país caribeño el pasado 23 de enero, sostuvo que la respuesta al problema no puede ser seguir emitiendo "comunicados de condena".



"¿Hasta qué punto puede llegar la cobardía de la comunidad internacional para no tomar acción?", se preguntó Almagro, quien sostuvo que "deben mantenerse abiertas todas las opciones".



El responsable de la OEA acusó al Gobierno de Maduro de ser responsable de la "purga de millones de venezolanos" y lamentó que toda la sociedad del país se haya visto "afectada" por unos niveles de represión que han generado la "peor crisis migratoria" de la historia de Latinoamérica.



"Ninguna situación de crímenes de atrocidad nos puede ser indiferente, ninguna situación de crímenes de lesa humanidad nos puede ser indiferente (…).Tenemos que encontrar los mecanismos de respuesta", dijo.



El máximo responsable de la organización panamericana denunció la detención la pasada madrugada de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor, y se preguntó: "¿Cuando se lleven preso a Guaidó qué hacemos, otro comunicado de condena?".



Al final de la conferencia, Almagro declaró a un grupo de periodistas que la detención del diputado es una medida "improcedente, arbitraria y carente completamente de garantías".



"Definitivamente, esta acción del régimen pone el peligro demasiado cerca, afecta demasiado seriamente al Gobierno de transición, por lo tanto, acciones que vayan más allá de la condena tienen que ser necesarias", concluyó el secretario general de la OEA.