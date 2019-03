Once países de la región se reúnen en Chile para la inauguración del Prosur





22/03/2019 - 11:36:14

Infoabe.- Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú se reúnen en Santiago en el Encuentro de Presidentes de América del Sur, una cita que pretende otorgar acta fundacional a un nuevo proyecto de integración regional: Prosur.



La idea de este nuevo bloque, pensada por los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera; y Colombia, Iván Duque, es reemplazar a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), organismo nacido en 2008 con doce estados miembros de los que ahora sólo quedan Bolivia, Guayana, Surinam, Uruguay y Venezuela



"Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Hacía más de cinco años que los presidentes de la región no se reunían", comenzó Piñera su discurso de bienvenida ante los demás mandatarios.



"Queremos crear un foro de diálogo, encuentro y coordinación que favorezca la integración. Queremos que sea un foro sin ideologías y sin burocracia: el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur)", concluyó su breve declaración transmitida en directo antes de la reunión privada.



Piñera, erigido en principal impulsor del nuevo proyecto de integración, invitó a todos los presidentes de la región a este encuentro, a excepción del de Venezuela, Nicolás Maduro, pero sólo los mandatarios de los seis países que, además de Chile, han abandonado en los últimos meses la Unasur confirmaron su presencia.



Así, en la sede del Gobierno chileno, el palacio de La Moneda, se reúnen los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo, y de Perú, Martín Vizcarra, junto con Piñera, que ejercerá de anfitrión del evento.



"Está excluido solamente Venezuela porque no cumple con los requisitos ni de democracia y Estado de derecho, ni el de respeto a las libertades y los derechos humanos de sus habitantes", expresó días atrás Piñera.



El mandatario chileno sí invitó al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la nación caribeña por más de cincuenta países y quien excusó su ausencia en Santiago por motivos de agenda.



El hecho de que no respondieran afirmativamente a la invitación los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Uruguay, Tabaré Vázquez, referentes de la izquierda suramericana, ha centrado algunas de las críticas contra el Prosur, que visualizan la iniciativa como un proyecto de los gobiernos de centro y de derecha de la región.



Tampoco acuden a la cita los presidentes de Guyana, David Granger, y de Surinam, Dési Bouterse.



El encuentro comenzó con un "Diálogo para la coordinación y colaboración en América del Sur". Está previsto luego que los participantes ofrezcan una declaración conjunta a la prensa antes de poner fin al encuentro con un almuerzo oficial.